L’iPad Pro M1 12,9 pouces bénéficie d’une rare réduction de 100 $ sur Amazon

Nous avons maintenant atteint la moitié de la semaine de travail, et toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par le nouvel iPad Pro M1 12,9 pouces d’Apple en vente pour la première fois sur Amazon à 100 $ de rabais. De plus, enregistrez des records de tous les temps sur le MacBook Pro M1 à 199 $ de rabais et chargeurs Belkin MagSafe de 25 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Économisez 100 $ sur le nouvel iPad Pro M1 12,9 pouces d’Apple

Amazon propose actuellement le nouvel iPad Pro M1 12,9 pouces Wi-Fi 128 Go d’Apple pour 999 $. Avec normalement 1 099 $, vous regardez la toute première remise Amazon tout en réalisant 100 $ d’économies pour marquer le prix le plus bas que nous ayons vu à ce jour dans l’ensemble. Amazon propose également une remise sur l’iPad Pro 11 pouces M1 à 749 $, en baisse de 799 $ pour correspondre au deuxième meilleur prix à ce jour.

En tant que dernière itération de la gamme de modèles d’iPad Pro d’Apple, la dernière version se distingue par l’inclusion nouvelle d’une puce M1 pour offrir des performances encore meilleures. Outre un port Thunderbolt complété par la connectivité Wi-Fi 6, vous regardez également le tout nouvel écran Liquid Retina XDR avec 1 600 nits de luminosité maximale et un taux de rafraîchissement ProMotion 120 Hz. Cela s’ajoute à toutes les fonctionnalités habituelles telles que la prise en charge d’Apple Pencil, Face ID et 512 Go de stockage. Plongez dans notre examen pratique.

Entrez dans le jeu M1 MacBook Pro à 199 $ de rabais

Amazon propose actuellement le dernier MacBook Pro 13 pouces M1/8 Go/256 Go d’Apple pour 1 100 $. Récupérant normalement 1 299 $, vous envisagez des économies de 199 $, l’offre d’aujourd’hui correspondant au plus bas historique fixé deux fois auparavant. Le modèle 512 Go est également en vente pour 1,3 $00, vous rapportant les mêmes 199 $ d’économies.

Alors que la rentrée scolaire bat son plein et que le semestre d’automne approche à grands pas, le moment est venu d’essayer Apple Silicon avec le dernier MacBook Pro à son meilleur prix à ce jour. En arrivant avec la nouvelle puce M1 sous le capot, vous bénéficiez également d’une autonomie de 17 heures et d’un écran Retina de 13 pouces. Sa paire de ports Thunderbolt s’associe au Wi-Fi 6 pour offrir une connectivité rapide, que vous soyez branché ou sans fil. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Chargeurs Belkin MagSafe en vente à partir de 25 $

Amazon propose actuellement le support de charge magnétique sans fil Belkin pour 30 $. Atteignant normalement 35 $, l’offre d’aujourd’hui représente des économies de 5 $, mais le plus notable est la toute première remise que nous avons vue à ce jour. Après avoir été lancée plus tôt ce printemps, la gamme de chargeurs compatibles MagSafe de Belkin est arrivée pour offrir des alternatives plus abordables à la solution interne d’Apple.

Cette entrée dans la gamme Belkin offre une grande partie de la même charge magnétique sans fil que vous attendez, avec une conception de support vertical qui vous permet de garder un œil sur votre iPhone 12 pendant qu’il fait le plein. Cependant, il ne fournira que 7,5 W de puissance, par rapport au chargeur officiel MagSafe d’Apple, qui gère les vitesses complètes de 15 W. Ou découvrez cet autre chargeur magnétique sans fil Belkin qui se résume à 25 $.

