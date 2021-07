L’iPad Pro M1 bénéficie d’une rare remise de 50 $ + équipement Belkin MagSafe

in

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui démarrent car vous pourrez économiser 50 $ sur le nouvel iPad Pro M1 d’Apple. Cela s’ajoute à la première remise sur le chargeur magnétique sans fil de Belkin et ce bracelet Apple Watch en cuir très apprécié à seulement 7 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Le nouvel iPad Pro M1 11 pouces d’Apple est maintenant à 50 $ de rabais

Amazon propose actuellement le nouvel iPad Pro M1 11 pouces Wi-Fi 128 Go d’Apple pour 749 $ en argent. En baisse par rapport à son prix habituel de 799 $, l’offre d’aujourd’hui équivaut à la première remise que nous ayons vue sur le modèle argenté, équivaut à 50 $ d’économies et correspond au deuxième meilleur à ce jour dans l’un ou l’autre coloris de la version récente.

Le dernier iPad Pro d’Apple arrive alimenté par la puce M1 qui a honoré ses Mac les plus récents. En plus de son écran Liquid Retina de 11 pouces, vous pourrez compter sur toute la puissance d’un MacBook grâce à la connectivité Thunderbolt et à la prise en charge du Wi-Fi 6. Cela s’accompagne d’une autonomie d’une journée, de la prise en charge d’Apple Pencil et de Face ID.

Le chargeur magnétique sans fil de Belkin bénéficie d’une première remise

Amazon propose actuellement le chargeur magnétique sans fil Belkin pour 25 $. La livraison est gratuite pour les membres Prime ou pour les commandes de plus de 25 $. Atteignant normalement 30 $, vous regardez la toute première remise sur le nouvel accessoire de Belkin, avec l’offre d’aujourd’hui prenant 5 $ afin de marquer un nouveau plus bas historique.

Offrant une grande partie des mêmes fonctionnalités de charge magnétique sans fil que l’offre officielle d’Apple, la solution de Belkin offre un prix plus abordable pour essayer MagSafe. Il présente un design plus compact que la version maison, ainsi qu’un câble de charge de 6 pieds, mais vous permettra toujours de faire le plein d’un combiné de la série iPhone 12 avec à peu près le même design magnétique.

Économisez 52% sur ce bracelet Apple Watch en cuir très apprécié

OUHENG via Amazon propose son bracelet Apple Watch en cuir pour 7 $. S’approchant normalement de 15 $, il est récemment tombé à 12 $ avec l’offre d’aujourd’hui vous permettant d’économiser jusqu’à 52%, battant notre mention précédente de 3 $ et marquant un nouveau plus bas historique. Ce bracelet Apple Watch en cuir rehausse le style de votre portable pour les occasions où le bracelet en silicone inclus ne le coupera pas. Composé de cuir véritable, il présente des cosses gris sidéral ainsi qu’une conception globale robuste compatible avec toutes les versions d’Apple Watch à ce jour.

