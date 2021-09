L’iPad Pro M1 de 12,9 pouces bénéficie d’une remise de 100 $ sur Amazon, plus

Après toute l’action de remise de la fête du Travail, nous sommes maintenant de retour avec toutes les autres meilleures offres aujourd’hui, avec en tête d’affiche un bas d’Amazon sur l’iPad Pro 12,9 pouces M1 à 100 $ de rabais. Cela s’accompagne d’une remise prépayée sur l’iPhone 12 et d’une vente exclusive de station de recharge pour iPhone Anker. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Économisez 100 $ sur le nouvel iPad Pro M1 12,9 pouces d’Apple

Amazon propose désormais le nouvel iPad Pro M1 12,9 pouces Wi-Fi 128 Go d’Apple pour 999 $. S’élevant à 100 $ d’économies en plus d’un creux historique, il s’agit toujours de l’une des premières remises globales sur le dernier appareil phare iPadOS d’Apple qui correspond à notre mention précédente de juillet. Vous pouvez également reporter ces mêmes économies sur le modèle 256 Go.

Arrivant avec un écran de 12,9 pouces et toutes les spécifications phares que vous attendez de la gamme iPad Pro, le dernier appareil d’Apple arrive pour la première fois alimenté par la nouvelle puce M1. Correspondant à ses homologues Mac en termes de performances, il est également désormais doté d’un port Thunderbolt complété par une connectivité Wi-Fi 6. Sans parler de la mise à niveau la plus notable cette fois-ci sous la forme d’un tout nouvel écran Liquid Retina XDR avec 1 600 nits de luminosité maximale et un taux de rafraîchissement ProMotion 120 Hz. Cela s’ajoute à toutes les fonctionnalités habituelles telles que la prise en charge d’Apple Pencil, Face ID et 256 Go de stockage. Plongez dans notre examen pratique.

L’iPhone 12 bénéficie d’une remise prépayée notable à 399 $

Visible Wireless propose actuellement un iPhone 12 prépayé débloqué de 64 Go avec une carte-cadeau Mastercard de 200 $ pour 600 $. Normalement, vous paieriez 799 $ pour le combiné seul, avec la promotion supplémentaire portant les économies totales jusqu’à 399 $. Vous devrez transférer un numéro de téléphone, puis rester abonné au service pendant trois mois pour verrouiller la vente.

Avec l’événement annuel d’Apple en septembre qui approche à grands pas, il ne faudra pas longtemps avant que nous ayons un premier aperçu de l’iPhone 13. En attendant, cette baisse de prix offre une chance notable de marquer l’une des offres les plus attrayantes à ce jour sur Apple. dernière version. Arborant un design carré classique, l’iPhone 12 arrive avec un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, une connectivité 5G et un processeur A14 Bionic. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Obtenez une offre exclusive sur le chargeur PowerWave Go d’Anker

Anker s’associe désormais à 9to5Toys pour offrir à nos lecteurs une remise exclusive sur l’un des derniers accessoires de la marque. Via sa vitrine officielle Amazon, vous pouvez désormais obtenir le tout nouveau support de charge Anker PowerWave Go 3-en-1 pour 153 $. Lancé en juillet, il s’agit de la toute première remise sur la récente version avec 15 % d’économies et un nouveau plus bas historique.

Arrivant comme le chargeur le plus performant d’Anker à ce jour, son nouveau PowerWave Go se présente de trois manières différentes pour recharger les appareils de votre kit Apple. Alimenté par l’un des nouveaux chargeurs 45W Nano II GaN, il peut charger simultanément votre iPhone, Apple Watch et AirPod. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi. Fidèle à son schéma de dénomination Go, le nouveau chargeur phare d’Anker est doté d’un support de charge principal vertical Qi de 10 W qui sert également de banque d’alimentation de 10 000 mAh. Cela s’associe ensuite à un pad Qi 5W secondaire conçu pour accueillir vos AirPods tout en les ravitaillant sans fil. Et pour compléter l’ensemble, il y a une rondelle de chargement Apple Watch qui s’insère dans le port USB-C sur le dock lui-même ainsi que la banque d’alimentation pour recharger à la maison ou en déplacement.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou rendez-vous directement chez notre partenaire de reprise si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

