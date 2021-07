L’iPad Pro M1 est en vente aux côtés du dernier MacBook Air, plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont désormais en direct et mises en vedette par un 100 $ remise sur l’iPad Pro M1 12,9 pouces d’Apple. C’est à côté d’un nouveau plus bas historique sur le dernier MacBook Air M1 à 800 $ et ces mini coques officielles pour iPhone 12 de 30 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

L’iPad Pro M1 de 12,9 pouces fait vibrer un écran Liquid Retina XDR

Amazon propose actuellement le nouvel iPad Pro M1 12,9 pouces Wi-Fi 128 Go d’Apple pour 999 $. Avec normalement 1 099 $, vous regardez la toute première remise Amazon tout en réalisant 100 $ d’économies pour marquer le prix le plus bas que nous ayons vu à ce jour dans l’ensemble. Amazon propose également une remise sur l’iPad Pro 11 pouces M1 à 749 $, en baisse de 799 $ pour correspondre au deuxième meilleur prix à ce jour.

En tant que dernière itération de la gamme de modèles d’iPad Pro d’Apple, la dernière version se distingue par l’inclusion nouvelle d’une puce M1 pour offrir des performances encore meilleures. Outre un port Thunderbolt complété par la connectivité Wi-Fi 6, vous regardez également le tout nouvel écran Liquid Retina XDR avec 1 600 nits de luminosité maximale et un taux de rafraîchissement ProMotion 120 Hz. Cela s’ajoute à toutes les fonctionnalités habituelles, telles que la prise en charge d’Apple Pencil, Face ID et 512 Go de stockage. Plongez dans notre examen pratique.

Le MacBook Air 13 pouces M1 d’Apple en vente à partir de 800 $

Divers détaillants proposent le dernier MacBook Air 13 pouces Apple M1 256 Go de 800 $. Vous cherchez normalement 999 $, vous envisagez jusqu’à 199 $ d’économies pour marquer un nouveau plus bas historique. Avec la rentrée scolaire en tête, c’est le moment idéal pour verrouiller le dernier MacBook Air d’Apple et enfin voir de quoi il s’agit sur sa nouvelle puce M1.

Le package est centré sur un écran Retina de 13 pouces associé à 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Vous obtenez toujours le facteur de forme léger que beaucoup ont appris à connaître et à aimer, qui est encore plus rationalisé grâce à l’absence d’un ventilateur intégré. Une paire de ports Thunderbolt et la prise en charge du Wi-Fi 6 complètent l’ensemble. Obtenez une meilleure idée de ses performances dans notre examen pratique.

Les mini coques officielles d’Apple pour iPhone 12 en vente à partir de 30 $

Amazon propose actuellement une sélection de mini coques officielles pour iPhone 12, la coque Leather MagSafe ouvrant la voie à 35,99 $. Atteignant généralement 59 $, vous envisagez une économie de près de 40 %, car l’offre d’aujourd’hui offre le deuxième meilleur prix à ce jour et le plus bas depuis plusieurs mois.

L’étui officiel MagSafe d’Apple recouvre votre iPhone 12 mini d’un cuir spécialement tanné et fini, complété par des boutons usinés pour compléter les styles haut de gamme. Outre les aimants qui lui permettent de s’enclencher directement à l’arrière de votre appareil, les fonctionnalités de charge MagSafe d’Apple sont également prises en charge. Regardez de plus près notre couverture sur ., puis découvrez toutes les autres remises de 30 $.

