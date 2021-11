L’iPad Pro Magic Keyboard bénéficie d’une remise de 106 $, et plus encore – .

Nous sommes maintenant au milieu de la semaine et mettons en évidence une collection de nouvelles offres avec le dernier iPad Pro Magic Keyboard d’Apple. C’est aux côtés d’Apple Watch Series 5 à 250 $ et une vente d’accessoires iPhone Anker de 13 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Le dernier iPad Pro Magic Keyboard d’Apple atteint 243 $

Amazon propose désormais le dernier clavier Apple Magic Keyboard pour iPad Pro 12,9 pouces à 242,99 $ expédié. En baisse de 349 $, vous envisagez un nouveau plus bas historique à 106 $ sur le taux en vigueur.

Rafraîchi pour accompagner les tout nouveaux iPad Pros M1 lancés plus tôt dans l’année, le dernier clavier magique d’Apple a un design peaufiné pour s’adapter aux tablettes plus épaisses. Mis à part ces petits ajustements, vous regardez toujours la même expérience bien-aimée qui offre une conception unique à charnière flottante et un clavier rétro-éclairé avec un trackpad intégré. Il existe également une prise en charge de Smart Connector et un port USB-C pour la charge directe. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Marquez Apple Watch Series 5 à 250 $

Woot propose désormais une sélection de modèles Apple Watch de la génération précédente dans un état reconditionné certifié, à partir de 115 $. L’Apple Watch Series 5 GPS 44mm à 250 $. C’est en baisse par rapport à son prix d’origine de 429 $ et marque le meilleur prix de l’année – 10 $ de moins que nos mentions précédentes. Il existe également des offres GPS + Cellular et plus encore en vente.

Bien qu’il ne s’agisse pas de la nouvelle série 7, l’Apple Watch Series 5 peut toujours offrir beaucoup de valeur. Vous regardez presque toutes les mêmes fonctionnalités de fitness comme la surveillance ECG, le suivi des exercices, ainsi que la possibilité de garder un œil sur la fréquence cardiaque et le sommeil. C’est à côté d’un affichage toujours allumé (bien que pas aussi grand que son homologue plus récent) et des notifications de votre iPhone. De plus, la série 5 prend en charge watchOS 8. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

Anker lance la vente d’accessoires iPhone à partir de 13 $

Anker lance aujourd’hui une nouvelle vente en milieu de semaine, proposant une sélection d’articles essentiels pour iPhone et Android, de projecteurs, de caméras domestiques intelligentes, etc. Le prix commence à 13 $, mais en tête d’affiche de la vente se trouve une remise rare sur le support PowerWave 2-en-1 MagSafe à 36 $. Cherchant normalement 43 $ pour le modèle blanc, vous ne regardez que le deuxième rabais à ce jour avec 7 $ d’économies. Offrant un lieu de repos simplifié pour votre iPhone 13 et vos AirPod, ce chargeur 2 en 1 d’Anker contient un support MagSafe principal de 7,5 W, à côté d’un coussin Qi secondaire de 5 W qui se trouve en dessous. Plongez dans notre revue Testé avec 9to5Toys pour un examen plus approfondi.

