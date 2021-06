L’iPadOS 15 d’Apple est un signal d’alarme pour les fabricants de tablettes Android

Ce n’est un secret pour personne que les concepteurs de tablettes Google et Android ont eu du mal à rivaliser avec l’iPad ces dernières années. Alors que la plupart des tablettes sont toujours basées sur Android, IDC a estimé que la liste d’Apple a gagné des parts de marché au début de 2021. Même les marques Android qui se sont développées l’ont peut-être fait aux dépens de Huawei. Le marché des tablettes Android n’est peut-être pas en train de mourir, mais il n’est pas vraiment sain.

Et c’est particulièrement préoccupant maintenant qu’Apple a introduit iPadOS 15. Le nouveau logiciel iPad rattrape non seulement les fonctionnalités évidentes des tablettes Android, mais aussi les fonctions avancées que vous ne voyez généralement que chez des concurrents haut de gamme comme Samsung. Il y a même quelques fonctionnalités qui dépassent ce que vous trouverez dans les tablettes Android aujourd’hui. En termes simples, la nouvelle plate-forme devrait sonner l’alarme chez Google, Samsung et d’autres dans l’écosystème Android – ils risquent de perdre les avantages qu’ils avaient s’ils ne prennent pas les tablettes plus au sérieux.

Tout est dans les détails

Dans une certaine mesure, cette nouvelle version vise à éliminer certains des problèmes courants qui pourraient vous amener à acheter une tablette Android plutôt que de regarder la gamme iPad. De vrais widgets d’écran d’accueil et un tiroir d’applications ? Ils sont là. Un navigateur Web intégré avec des extensions ? Fait. Apple a également remanié son système de notification décrié, de sorte que vous ne manquerez pas autant Android que de vérifier vos alertes manquées. Ce sont des mises à jour bienvenues, mais rien de bouleversant.

Cependant, iPadOS 15 intègre également certaines des fonctionnalités les plus ésotériques que vous vous attendriez à voir dans une tablette Android premium comme la Galaxy Tab, pas un iPad. Apple semble avoir largement corrigé le multitâche avec une interface qui est souvent aussi bonne (et peut-être meilleure que) ce que vous trouveriez dans One UI de Samsung. Il existe même une fonction Quick Note de style Samsung qui vous permet de noter rapidement un mémo, peu importe ce qui est affiché à l’écran. Vous n’avez même pas besoin de survoler ou de cliquer sur un bouton.

Oui, les fonctionnalités les plus avancées avaient déjà des équivalents approximatifs dans le monde des tablettes Android depuis des années, mais elles montrent également le chemin parcouru par l’iPad. Apple a rattrapé son retard au point de s’attaquer maintenant à certains de ces outils que les tablettes Android aiment le plus. Si vous vous en teniez principalement aux tablettes Android pour les widgets et le multitâche, que vous reste-t-il maintenant ?

Quelques coups (potentiellement) mortels

Cependant, quelques nouvelles fonctionnalités de l’iPad pourraient créer une véritable crise pour le domaine des tablettes Android, car elles n’ont pas d’équivalents vraiment compétitifs.

L’exemple classique est le contrôle universel. Si vous possédez à la fois un iPad et un Mac, vous pouvez non seulement piloter cet iPad depuis votre ordinateur, mais aussi faire glisser le contenu entre les deux appareils comme s’il s’agissait de deux écrans pour une seule machine. Et avons-nous mentionné qu’il n’y a aucune configuration impliquée? Il n’y a tout simplement pas d’équivalent à cela sur une tablette Android – vous pouvez bien sûr synchroniser des données avec un PC Windows, mais l’approche d’Apple sur l’iPad est d’autant plus transparente et rapide. Cela constitue certainement un argument plus convaincant si vous êtes susceptible de mélanger les médias entre les appareils.

Il y a plus. L’iPad disposera bientôt d’un outil de programmation officiel sur l’appareil, grâce à Swift Playgrounds. Où est l’équivalent de Google ? Focus vous aide à réduire les distractions pendant que vous travaillez ou que vous vous détendez, et c’est bien plus qu’une simple bascule « Ne pas déranger ». Bien que vous n’achetiez probablement pas une tablette avec le codage ou la concentration Zen comme exigence, le manque d’équivalents Android directs pourrait bien renforcer les arguments en faveur d’un iPad s’ils sont même vaguement envisagés.

Google et ses amis doivent agir rapidement

Eric Zeman / Autorité Android

Il y a encore une longue liste de choses qu’une tablette Android peut faire mieux que n’importe quel iPad malgré ce nouveau logiciel. Rien n’indique que le système de fichiers (souvent maladroit) soit plus sophistiqué. Les directives de l’App Store d’Apple limiteront toujours les applications. Et même si des efforts comme FaceTime sur le Web contribueront à étendre le support multiplateforme, il ne fait aucun doute qu’Apple privilégie ses services au détriment de ses concurrents. Un iPad n’est tout simplement pas pour vous si vous préférez un contrôle total sur les paramètres par défaut de l’application.

Même ainsi, iPadOS 15 est un signe que Google, Samsung et d’autres devraient agir avec un sentiment d’urgence. Le paysage des tablettes Android souffrait déjà entre une pénurie d’applications natives, la lenteur des progrès sur les fonctionnalités spécifiques aux tablettes et les fournisseurs se concentraient davantage sur les lecteurs multimédias à bas prix et les utilisations de niche que sur l’informatique à usage général comme l’iPad. Le nouveau logiciel d’Apple ne fait qu’aggraver la situation. Si Google et ses amis n’agissent pas rapidement, ils pourraient céder encore plus de terrain et trouver encore plus difficile de contrer leur principal ennemi.

Et ce serait dommage, même si vous êtes un fan d’iPad. Les créateurs de tablettes Android aident Apple à rester honnête en le poussant à étendre les fonctionnalités et les performances de l’iPad. Un effort concerté pour relancer les tablettes Android pourrait aider toute la catégorie en vous offrant plus de choix pour les appareils puissants. C’est une victoire pour tout le monde.