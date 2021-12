L’IPC augmente en novembre à 5,5% en raison de l’alimentation et de l’énergie

15/12/2021

le Indice des prix à la consommation (IPC) il a augmenté de 0,3% en novembre par rapport au mois précédent et a relevé son taux interannuel à 5,5%, un dixième au-dessus du taux d’octobre et son plus haut niveau en 29 ans, selon les données publiées ce mercredi par l’Institut national de la statistique (INE).

Le taux interannuel de l’IPC enregistré en novembre (5,5%) est un dixième de moins qu’avancé à la fin du mois dernier par l’INE (5,6%). Dans le cas du taux mensuel (0,3 %), les données finales sont également inférieures d’un dixième à celles rapportées par les statistiques (0,4 %).

Avec les données interannuelles de novembre, les plus élevées depuis septembre 1992, l’IPC a son onzième taux positif consécutif.

Ce taux de 5,5 % sert également à calculer combien le pensions contributives en 2022. Ils le feront d’environ 2,5% en raison de la nouvelle formule de revalorisation incluse dans le projet de loi sur la réforme des retraites, qui prend en compte l’IPC moyen interannuel sur douze mois (de décembre de l’année précédente à novembre de l’année en cours). De leur côté, les pensions minimales et non contributives augmenteront de 3% l’année prochaine.

Selon les statistiques, dans le comportement interannuel de l’IPC de novembre, le la hausse des prix des denrées alimentaires, des carburants et des lubrifiants pour le transport de personnes et la restauration, ainsi que le fait que les prix des services d’hébergement ont baissé davantage en novembre 2020 qu’ils ne l’ont fait cette année.

En concreto, el grupo de alimentos elevó más de 1,5 puntos su tasa interanual en noviembre, hasta el 3,3%, por la subida del precio de la carne y porque el precio de las frutas bajó más en noviembre del año pasado que cette année. Pour sa part, le groupe transport a augmenté son taux de plus d’un point, à 13,5 %, en raison du coût plus élevé de l’essence pour le transport personnel.