L’IPC et l’inflation industrielle de la Chine ralentissent leurs gains en décembre

01/12/2022 à 05:19 CET

L’indice des prix à la consommation (IPC) chinois, principal indicateur de l’inflation, a augmenté de 1,5% sur un an en décembre, tandis que l’indice des prix à la production (IPP), qui mesure l’inflation de gros, a fait de même de 10,3%. Les deux indicateurs ont ralenti leur progression en glissement annuel au dernier mois de l’année : concrètement, l’IPC a progressé de 0,8 point de moins qu’en novembre, alors qu’il avait marqué son pic en 2021 avec 2,3%. Le ralentissement a été encore plus marqué dans le PPI, de 2,6 unités après la hausse de 12,9% en novembre, l’une des plus importantes de la série historique. Dans les deux cas, le ralentissement de la progression d’une année sur l’autre répond aux contractions de la comparaison d’un mois à l’autre: en décembre, les prix à la consommation sont inférieurs de 0,3% à ceux de novembre, tandis que les prix industriels connaissent leur première baisse de l’année (-1,2%).

Selon les données officielles que l’Office national des statistiques (ONE) a rendues publiques aujourd’hui, l’IPC a augmenté de 0,9% dans le monde 2021, tandis que l’IPP a augmenté de 8,1%. A titre de référence, les prix à la consommation avaient progressé de 2,5% en 2020, tandis que les prix industriels avaient enregistré une note négative (-1,8%) qui a également favorisé, du fait de l’effet de base comparatif, la progression inarrêtable de l’indicateur au cours de la seconde moitié de cette an.

Lors du sommet annuel de l’Assemblée populaire nationale (ANP, législative) en mars 2021, Pékin s’était fixé un objectif d’inflation de 3% pour l’année.