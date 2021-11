L’IPC monte en flèche en octobre à 5,4% et marque le plus haut en 29 ans

11/12/2021



L’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 1,8 % en octobre par rapport au mois précédent et a fait grimper son taux interannuel à 5,4 %, près de 1,5 point au-dessus du taux de septembre et son plus haut niveau en 29 ans, en raison de la hausse de l’électricité et prix de l’essence, selon les données publiées ce vendredi par l’Institut national de la statistique (INE).

Le taux interannuel de l’IPC enregistré en octobre (5,4%) est inférieur d’un dixième à celui avancé à la fin du mois dernier par l’INE (5,5%). Dans le cas du taux mensuel (1,8%), il est inférieur de deux dixièmes à celui avancé par Statistics (2%).

Avec les données interannuelles d’octobre, les plus élevées depuis septembre 1992, l’IPC enchaîne son dixième taux positif consécutif.

Selon les statistiques, dans le comportement interannuel de l’IPC, ressortent la hausse des prix de l’électricité et, dans une moindre mesure, des prix du mazout et du gaz.

L’augmentation des prix des restaurants et des carburants et lubrifiants pour véhicules personnels a également eu une influence, ainsi que le fait que les prix de la téléphonie, des services d’hébergement et des forfaits touristiques ont moins baissé en octobre de cette année qu’au cours du même mois de 2020.

Concrètement, le groupe logement a relevé son taux interannuel de six points en octobre, à 20,5 %, en raison de la hausse du prix de l’électricité, tandis que le groupe des transports a augmenté son taux de deux points, à 12,3 %, en raison de la hausse du coût de de l’essence.

Dans le même temps, le groupe communication a augmenté sa variation interannuelle de plus de deux points, à -0,5 % ; celui des hôtels, cafés et restaurants a augmenté son taux de six dixièmes, à 2%, et celui des loisirs et de la culture a enregistré un taux de six dixièmes plus élevé, le plaçant à 1,5%, en raison de l’évolution du prix des forfaits touristiques.

L’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires non transformés et produits énergétiques) a augmenté de quatre dixièmes en octobre, à 1,4 %, soit quatre points de moins que l’indice général. L’INE souligne que cet écart entre les deux taux est le plus élevé depuis le début de la série, en août 1986.

L’IPC interannuel à taxes constantes atteint 6,1 % en octobre, soit sept dixièmes de plus que le taux général, en raison de la baisse de la taxe spéciale sur l’électricité.

En rythme mensuel (octobre sur septembre), l’IPC a enregistré son troisième rebond consécutif, progressant de 1,8 % en octobre, soit un point de plus qu’en septembre. La hausse de l’électricité, de l’habillement et des chaussures, de l’essence et des fruits, du pain et de la viande a contribué à cette augmentation.