L’IPC s’envole en octobre à 5,5%, son taux le plus élevé en 29 ans

28/10/2021

L’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2 % en octobre par rapport au mois précédent et a fait grimper son taux interannuel à 5,5 %, soit 1,5 point au-dessus du taux de septembre et son plus haut niveau en 29 ans, en raison de la hausse du coût de l’électricité.

Avec les données d’octobre, les plus élevées depuis septembre 1992, l’IPC interannuel enchaîne ses dixième taux positif consécutif, selon des données avancées publiées ce jeudi par l’Institut national de la statistique (INE).

Selon les statistiques, dans le comportement interannuel de l’IPC, la hausse des prix de l’électricité ressort, plus élevé ce mois-ci qu’en septembre de l’année dernière.

Elle influence également, bien que dans une moindre mesure, la hausse des prix des carburants et lubrifiants pour les véhicules personnels et l’essence, comparativement aux baisses enregistrées l’an dernier.

L’INE intègre dans l’avance des données de l’IPC une estimation de l’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergétiques non transformés), qui augmenté de quatre dixièmes en octobre, à 1,4 %, qui est de plus de quatre points inférieur au taux général de l’IPC. Il s’agit de la plus grande différence entre les deux taux depuis le début de la série en 1986.

Plus grande avance mensuelle en 36 ans

En rythme mensuel, l’IPC a enchaîné son troisième rebond consécutif en progressant de 2% en septembre, soit 1,2 point de plus qu’en juillet et son plus fort rebond mensuel en près de 36 ans, notamment depuis janvier 1986.

Au dixième mois de 2021, le Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) il a placé son taux interannuel à 5,5%, soit 1,5 point de plus que celui enregistré le mois précédent. Pour sa part, l’indicateur avancé de l’IPCH a augmenté de 1,7% en rythme mensuel.

L’INE publiera les données finales de l’IPC pour octobre prochain 12 novembre.