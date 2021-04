L’iPhone 11 de 128 Go est en vente sur Amazon: il coûte 699 € et vous offre un stockage plus que suffisant | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les iPhones sont renouvelés chaque année, ce qui fait baisser le prix des modèles des années précédentes. Dans cette situation se trouve maintenant l’iPhone 11, dont le prix actuel peut être considéré un peu comme une bonne affaire.

Il y a quelques mois à peine, le nouvel iPhone 12 est arrivé dans les magasins, ce qui a provoqué l’effet domino habituel des versions précédentes, comme le iPhone 11, qui a immédiatement commencé à baisser dans pratiquement tous les magasins.

Amazon est l’un de ceux qui s’est le plus resserré avec des remises, qui affectent les modèles 64 et 128 Go, qui coûtent respectivement 649 euros et 699 euros, bien en dessous de ce qui était habituel jusqu’à récemment.

Ce mobile dispose de l’Apple A13 Bionic comme processeur, d’une puce NFC pour les paiements mobiles et d’une charge rapide. C’est le modèle le plus abordable de la marque en 2019, également disponible en plusieurs coloris.

La bonne nouvelle n’est pas seulement la vente, qui est assez importante en soi, mais affecte également diverses couleurs. Pas tous, mais presque tous ceux qui sont disponibles:

Comme nous avons pu le constater lors de l’examen de l’iPhone 11, ce modèle est extraordinairement puissant. Son processeur Apple A13 a la capacité de fournir à iOS la puissance nécessaire pour les prochaines années.

Peu à peu, de plus en plus de téléphones mobiles avec 5G sont en vente, beaucoup d’entre eux dans la gamme premium, bien qu’il y en ait aussi d’autres qui sont un peu plus abordables que vous pouvez acheter pour 300 à 400 euros.

De plus, malgré le fait qu’il soit arrivé en 2019, c’est un mobile qui a encore plusieurs années de mises à jour à venir, il n’y a donc aucun problème à cet égard.

Tant en termes de performances que d’autonomie, il a peu à envier à l’iPhone 12, qui revendique néanmoins plusieurs points en sa faveur qui justifient le saut en termes de prix, comme c’est le cas avec la 5G ou le WiFi 6, les deux nouveautés de plus brouillon de la dernière génération.

Il va presque sans dire que l’expédition de ce produit est gratuite, c’est-à-dire qu’Amazon prend en charge les frais d’expédition pour pratiquement toutes les commandes de 29 euros ou plus, bien que si vous avez Amazon Prime, vous recevrez votre commande un peu plus rapidement.

