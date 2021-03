L’iPhone 11 Pro survit 30 jours au fond d’un lac gelé – .

Il n’y a pas si longtemps, laisser tomber votre smartphone même des tables les plus courtes enverrait un sentiment de terreur envahir votre corps. Sans surprise, les petits objets recouverts de verre sont relativement fragiles, mais ces dernières années, les fabricants de téléphones ont fait des progrès majeurs en ce qui concerne la durabilité du matériel. La dernière preuve de la robustesse des téléphones modernes est l’une des histoires de téléphones perdus les plus folles que nous ayons jamais entendues.

CTV News rapporte qu’Angie Carriere célébrait son 50e anniversaire avec un voyage de pêche sur glace sur le lac Waskesiu en Saskatchewan, au Canada, lorsqu’elle a accidentellement laissé tomber son iPhone 11 Pro. Il a coulé jusqu’au fond du lac, mais déterminé à le récupérer, Carriere est retournée au lac avec ses amis à trois reprises au cours du mois suivant pour tenter de trouver et de récupérer son téléphone. Lors du troisième voyage, avec un sondeur à la remorque, ils ont finalement repéré le téléphone, l’ont pincé avec un aimant attaché à une ligne de pêche et l’ont tiré à la surface.

Cela seul aurait été tout à fait la réussite, mais quand elle l’a séché et l’a branché sur le chargeur, elle a remarqué que l’économiseur d’écran est apparu. En fait, «il n’y a rien dans le téléphone qui ne fonctionne pas», dit Carriere. Toutes ses photos sont toujours sur le téléphone, y compris celles qu’elle a prises lors du voyage de pêche où elle a perdu son iPhone en premier lieu. Carriere était prête à remplacer son téléphone, mais contre toute attente, elle n’aura pas à le faire.

«L’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max ont un indice de protection IP68 selon la norme CEI 60529 (profondeur maximale de 4 mètres jusqu’à 30 minutes)», indique le site Web d’assistance officiel d’Apple. Laisser un iPhone 11 Pro dans une piscine pendant une demi-heure peut être suffisant pour causer des dommages permanents, mais l’iPhone 11 Pro de Carriere a passé la majeure partie d’un mois au fond d’un lac gelé et n’était pas pire pour l’usure. C’est une bonne chose aussi, car Apple dit explicitement que «les dommages causés par les liquides ne sont pas couverts par la garantie», alors elle aurait été accroché pour un nouveau téléphone.

Le timing de cette histoire est si parfait pour Apple que je suis en fait un peu méfiant. Si vous avez regardé l’un de March Madness, il y a de fortes chances que vous ayez vu la publicité suivante au moins une demi-douzaine de fois:

Apple a mis en avant le bouclier en céramique de l’iPhone 12 depuis l’annonce du téléphone l’automne dernier, et bien que le téléphone englouti de l’histoire ci-dessus soit un iPhone 11 Pro, le reportage et la vitrine commerciale à quel point l’iPhone est devenu durable. Ainsi, que vous déposiez votre iPhone sur le trottoir ou que vous le jetiez au fond d’un lac gelé, il y a de bonnes chances que votre iPhone soit toujours en un seul morceau.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.