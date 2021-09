L’iPhone 12 bénéficie d’une remise de 399 $, Apple Watch Series 6, plus

Une nouvelle semaine est maintenant en cours, ainsi que toutes les dernières remises. Tout d’abord, nous avons une promotion prépayée iPhone 12 notable dans 399 $ d’économies pour accompagner l’Apple Watch Series 6 jusqu’à 140 $ de rabais. Sans oublier, une chance de verrouiller 149 $ d’économies sur le dernier MacBook Pro M1. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Économisez 399 $ sur ce forfait iPhone 12 prépayé

Visible Wireless propose actuellement un iPhone 12 prépayé débloqué de 64 Go avec une carte-cadeau Mastercard de 200 $ pour 600 $. En récupérant généralement 799 $ uniquement sur le combiné, vous obtenez une valeur totale de 399 $ en économies, grâce à la promotion. Cela correspond à notre mention précédente et constitue la meilleure offre à ce jour pour le smartphone. Vous devrez transférer un numéro de téléphone, puis rester abonné au service pendant trois mois afin de verrouiller la vente.

Même avec le lancement du nouvel iPhone 13 plus tôt ce mois-ci, ceux qui n’ont pas besoin de la dernière génération peuvent profiter d’économies notables en optant pour le combiné Apple de la génération précédente. Arborant un design carré classique, l’iPhone 12 arrive avec un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, une connectivité 5G et un processeur A14 Bionic. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Apple Watch Series 6 maintenant jusqu’à 140 $ de rabais

La poussière est maintenant retombée sur la nouvelle Apple Watch Series 7, et si vous ne prévoyez pas d’utiliser le dernier appareil portable, vous pouvez réaliser de nombreuses économies sur l’itération de la génération précédente. En ce moment sur Amazon, vous pouvez économiser jusqu’à 140 $ sur une série de styles Apple Watch Series 6. Jusqu’à certains des meilleurs prix de l’année, vous trouverez tout, des offres d’entrée de gamme de 40 mm dans divers styles aux configurations GPS + Cellular et plus encore.

Aller avec l’Apple Watch Series 6 ne signifie pas que vous allez trop sacrifier. Outre les principales améliorations d’un boîtier rafraîchi et d’un écran plus grand, les séries 6 et 7 partagent le même processeur ainsi qu’une gamme correspondante d’oxygène sanguin, de fréquence cardiaque et d’autres capteurs de condition physique. Les deux exécutent également watchOS 8 ! Donc, pour ceux qui n’ont pas besoin des dernières et des meilleures ou qui ne veulent pas attendre la fin de l’année pour que la série 7 soit expédiée, l’Apple Watch Series 6 offre de nombreuses économies en attendant.

Entrez dans le jeu M1 avec 149 $ de réduction sur le dernier MacBook Pro

Amazon propose désormais une paire de remises sur les MacBook Pro 13 pouces M1 d’Apple à partir de 1 150 $ pour le modèle 256 Go. Ceux qui ont besoin de stockage supplémentaire peuvent saisir la capacité de 512 Go pour 1 350 $. Dans les deux cas, vous envisagez des économies de 149 $ et les deuxièmes meilleurs prix que nous ayons vus dans tous les domaines. Ce sont également les offres les plus basses depuis juillet.

Alors que nous voyons généralement des démarques sur le dernier MacBook Air d’Apple, son homologue plus performant n’a pas été honoré avec autant de démarques. La vente d’aujourd’hui du MacBook Pro M1 offre une chance notable de voir ce qu’est M1 avec un écran Retina de 13 pouces associé à une autonomie de 17 heures et à une construction élégante. Vous envisagez également une paire de ports Thunderbolt, la barre tactile et 8 Go de RAM à coupler avec jusqu’à 512 Go de stockage. Plongez dans notre examen pratique pour tous les détails sur les gains de performances Apple Silicon.

