L’iPhone 12 de 128 Go est désormais moins cher que jamais chez Amazon: il tombe à 879 € sur cette offre | La technologie

Le nouveau mobile Apple, déjà avec des nouvelles telles que la 5G et l’écran OLED, baisse de prix sur Amazon. Il le fait également dans l’édition qui a une capacité suffisante pour ne pas dépendre d’iCloud.

Malgré le fait que normalement les produits Apple ont tendance à être assez résistants aux remises, il semble que l’iPhone 12 se comporte quelque peu différemment, et la preuve en est que dans les magasins de confiance, il a déjà baissé et son prix est élevé.

Par exemple, en ce moment dans Amazon, qui a l’iPhone 12 de 128 Go en vente pour seulement 879 euros, une réduction de 80 euros par rapport à son prix d’origine, ce qui était inhabituel la première année de vie d’un nouvel iPhone.

Le nouvel iPhone 12 Pro dispose de 2 caméras de 12 mégapixels, d’un écran Ceramic Shield Super Retina XDR de 6,1 pouces, d’une connexion 5G et du nouveau processeur A14 Bionic.

Il s’agit de l’édition noire, car dans les autres couleurs, le coût est un peu plus élevé. Avec ces 128 Go de capacité, vous n’aurez pas beaucoup de problèmes de stockage, quelque chose qui ne peut pas être tenu pour acquis avec la version 64 Go, qui nécessite généralement au moins le support iCloud.

Les avantages de l’iPhone 12 sont nombreux et nous avons pu les voir de première main dans son analyse complète, ce qui nous a laissé très satisfaits, notamment en termes d’alimentation, d’autonomie et de connectivité.

Dans ce modèle, Apple a mis toute la viande sur le gril, avec des fonctionnalités qui font les différences par rapport à l’iPhone 12 Pro sont réduites. Nous parlons, par exemple, de la dalle OLED, de la 5G et du WiFi 6.

Être plus complet et moderne, sa durée de vie sera sûrement beaucoup plus longue et sa valeur dans le temps plus stable, quelque chose à toujours garder à l’esprit si vous envisagez de vendre votre iPhone à l’avenir pour en acheter un autre. Surtout la connectivité lui permet d’avoir un long voyage sur le long terme.

Un avantage clé de cette offre Amazon sur l’iPhone 12 est que la livraison est totalement gratuite, plus rapide si possible si vous avez Amazon Prime, auquel cas vous la recevrez en 24 heures, comme d’habitude.

Si vous n’avez pas Amazon Prime et que vous êtes pressé de sortir votre tout nouvel iPhone, c’est probablement une bonne idée de vous inscrire au mois d’essai gratuit.

