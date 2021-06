L’iPhone 12 domine le marché de la 5G, malgré l’entrée retardée d’Apple – .

Lorsque les premiers téléphones 5G ont été lancés au premier semestre 2019, les rumeurs sur l’iPhone 11 disaient déjà qu’Apple ne lancerait pas un téléphone 5G avec tout le monde. Apple avait déjà pris son temps pour déployer des iPhones 3G et 4G, il y avait donc déjà des spéculations selon lesquelles le premier iPhone 5G serait en retard sur le marché. Les principaux rivaux d’Apple ont lancé plusieurs appareils 5G en 2019 et 2020 jusqu’à ce qu’Apple présente enfin ses premiers iPhones 5G en octobre.

Apple a équipé les quatre modèles d’iPhone 12 de puces 5G, et la série d’iPhone 12 s’est vendue mieux que tout autre produit disponible chez la concurrence. Le dernier rapport mettant en évidence les fortes ventes d’iPhone 12 se concentre spécifiquement sur les appareils 5G, un marché dominé par Apple depuis que les premiers modèles d’iPhone 12 sont arrivés dans les magasins fin octobre 2020.

Strategy Analytics a publié une nouvelle note de recherche qui révèle qu’Apple a vendu 52,2 millions d’unités iPhone 12 au cours du quatrième trimestre de l’année, surpassant tous les autres fournisseurs de smartphones qui avaient déjà lancé des appareils compatibles 5G. C’est près de 41% du marché 5G sur une période de trois mois. Apple n’a vendu que deux mois environ d’iPhone 12 au cours du trimestre de décembre 2020.

Ce chiffre semble dissiper l’idée que les fournisseurs d’Android qui ont adopté la 5G tôt avaient un énorme avantage sur Apple et qu’Apple devait apporter la prise en charge de la 5G à ses iPhones pour rivaliser. L’iPhone 11 uniquement 4G a dépassé ses concurrents en 2020, même si la plupart d’entre eux étaient dotés d’une connectivité 5G.

Strategy Analytics s’attend à ce que les livraisons mondiales de smartphones 5G atteignent 624 millions en 2021, contre 269 millions en 2020. Les 52,2 millions de ventes d’iPhone 5G d’Apple en 2020 lui ont permis de capturer près de 20 % de tous les téléphones 5G vendus l’année dernière, malgré l’annonce de l’iPhone 12 seulement à la mi-octobre.

Le rapport Strategy Analytics montre que les principaux rivaux d’Apple ont rattrapé leur retard au premier trimestre 2021, affichant des gains sains par rapport au trimestre précédent, au détriment de la série iPhone 12.

“Samsung a été le fournisseur de smartphones 5G à la croissance la plus rapide au monde au premier trimestre 2021, bondissant de 79% QoQ à 17 millions d’unités expédiées”, a déclaré le directeur associé de Strategy Analytics Ville-Petteri Ukonaho dans un communiqué. « Samsung fonctionne bien avec les nouveaux modèles 5G, tels que le Galaxy S21 5G, le S21 ultra 5G et le S21+ 5G, en Corée du Sud, en Amérique du Nord et dans certaines parties de l’Europe. Vivo a été le deuxième fournisseur de smartphones 5G à la croissance la plus rapide au premier trimestre 2021, passant de 62 % en QoQ à 19 millions d’unités expédiées, grâce à ses smartphones iQOO U3 5G et U7 5G. Les bastions des smartphones 5G de Vivo sont la Chine et l’Europe. OPPO a augmenté de 55% QoQ et Xiaomi a augmenté de 41% QoQ, tous deux en raison de volumes solides en Chine. Pendant ce temps, Apple a plongé de 23% QoQ, à la suite d’une explosion au quatrième trimestre 2020 où le nouvel iPhone 5G était très populaire comme cadeau pendant la saison des vacances.

Mais même ainsi, la série iPhone 12 a dépassé les ventes 5G pour le premier trimestre 2021, avec 40,4 millions d’unités vendues au cours de la période, soit près de 30% des ventes de combinés 5G au premier trimestre. Des estimations antérieures ont montré qu’Apple représentait la majeure partie des bénéfices du secteur des smartphones au premier trimestre, divers modèles d’iPhone 12 dépassant les ventes.

