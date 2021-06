L’iPhone 12 franchit les 100 millions de ventes unitaires, marquant le super cycle de l’iPhone 6

La gamme iPhone 12 a franchi une étape majeure moins d’un an après son introduction : des ventes de plus de 100 millions d’unités. Selon un nouveau rapport de Counterpoint Research, les ventes d’iPhone 12 ont franchi la barre des 100 millions d’unités en avril 2021, deux mois plus tôt que l’iPhone 11 et presque en ligne avec l’iPhone 6.

Comme les fans d’Apple le savent, l’iPhone 6 a représenté un super cycle pour les ventes d’iPhone, grâce à la conception plus large et à l’iPhone 6 Plus. L’iPhone 12, cependant, a pu rivaliser avec l’iPhone 6 en termes de ventes grâce au tout nouveau design, 5G, et à une gamme polyvalente de tailles et de prix.

Le graphique ci-dessous illustre les mois qui ont suivi le lancement des gammes iPhone 6, iPhone 11 et iPhone 12 pour franchir le cap des 100 millions d’unités. Comme vous pouvez le voir, l’iPhone 12 a franchi la ligne presque au même moment que l’iPhone 6, alors que l’iPhone 11 a pris environ deux mois de retard.

Les ventes mondiales cumulées de la série iPhone 12 ont franchi la barre des 100 millions d’unités en avril 2021, selon le service Market Pulse de Counterpoint Research. La série a réussi cet exploit le septième mois après son lancement, soit deux mois plus tôt que la série iPhone 11 et presque identique à la série iPhone 6 qui a aidé Apple à réaliser son premier super-cycle de volume à l’aube de la 4G. transition.

Counterpoint indique également que les utilisateurs dérivent vers l’iPhone 12 Pro Max à un rythme plus élevé cette année qu’ils ne l’étaient avec l’iPhone 11 Pro Max l’année dernière :

Il y a également eu un changement dans les préférences de modèle entre les séries iPhone 11 et iPhone 12. Les consommateurs ont préféré la version la plus élevée de la série iPhone 12 au cours des sept premiers mois suivant le lancement de la série. La part de la version Pro Max dans les ventes de la série iPhone 12 était de 29%, contre 25% pour le même modèle de la série iPhone 11. C’est également l’une des raisons pour lesquelles la série iPhone 12 a généré 22% de revenus supplémentaires par rapport à la série iPhone 11 au cours des sept premiers mois de son lancement.

Le rapport note également que les États-Unis ont contribué à 40 % des ventes mondiales d’iPhone 12 Pro Max jusqu’en avril.

Apple ne rapporte les ventes unitaires pour aucun de ses produits, nous ne connaissons donc pas le nombre exact d’iPhones vendus par Apple. Cela signifie que nous devons nous fier aux données de sociétés de recherche telles que Counterpoint, qui fondent leurs conclusions sur des éléments tels que des enquêtes, des vérifications de la chaîne d’approvisionnement et la disponibilité au détail.

