L’iPhone 12 mini bénéficie d’une remise de 300 $ avant le mois prochain

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont maintenant arrivées et sont mises en vedette par une remise rare sur l’iPhone 12 mini à 300 $ de rabais. De plus, vous pourrez également profiter de 379 $ d’économies sur l’iPad Pro de génération précédente et ces remises LIFX HomeKit de 25 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

L’iPhone 12 mini bénéficie d’une remise de 300 $

Best Buy propose actuellement une remise sur l’iPhone 12 mini 64 Go d’Apple dans plusieurs styles, prenant 300 $ de rabais lorsque vous activez sur un opérateur. À partir de 430 $ sur T-Mobile, vous pouvez amener le combiné sur une nouvelle ligne ou mettre à niveau un plan existant pour verrouiller les économies avec toutes les économies en espèces disponibles à l’avance à partir du taux courant habituel de 730 $. Ceux qui cherchent à mettre à niveau ou à rejoindre un autre opérateur comme AT&T ou Verizon peuvent verrouiller l’économie 300 $ des remises aussi.

Offrant le plus compact de la dernière gamme de smartphones d’Apple, l’iPhone 12 mini arrive avec une grande partie du même facteur de forme nostalgique et carré que vous trouverez sur les autres combinés, juste avec un écran Super Retina XDR de 5,4 pouces. Disponible en plusieurs couleurs, chacune est protégée par un verre Ceramic Shield qui complète l’ensemble aux côtés d’une puce A14 Bionic, d’un Face ID et d’un réseau de caméras à 2 capteurs. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

L’iPad Pro de génération précédente d’Apple maintenant 379 $ de rabais

Woot propose une sélection d’appareils Apple de la génération précédente, allant des iPad aux iMac et plus encore, dans un état reconditionné certifié. Notre premier choix est l’iPad Pro 11 pouces Apple 2018 Wi-Fi 256 Go pour 570 $. En baisse par rapport à 949 $, l’offre d’aujourd’hui est la meilleure de l’année, avec 379 $ d’économies et bien en deçà du prix de l’une ou l’autre des itérations les plus récentes.

Même avec les nouveaux modèles M1 désormais disponibles, l’utilisation de l’un des iPad Pro de la génération précédente vous offre bon nombre des mêmes fonctionnalités dans un package plus abordable. Son écran bord à bord Liquid Retina de 11 pouces est livré avec Promotion, ainsi que la connectivité USB-C, Face ID et toutes les nouvelles fonctionnalités d’iPadOS15. Celui-ci est alimenté par la puce A12X Bionic d’Apple, qui est plus que capable de gérer la navigation sur le Web, l’écriture sur papier et toute une série d’autres tâches. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

Économisez jusqu’à 33 % sur les bandes lumineuses et les ampoules intelligentes LIFX

Pour commencer la semaine, nous suivons une série de remises sur l’éclairage intelligent LIFX. Allant des ampoules autonomes aux appliques murales et plus encore, les prix commencent à 25 $. La garniture de pavillon est un kit de démarrage LIFX Lightstrip de 80 pouces à 75 $. Habituellement, vous paieriez 90 $, l’offre d’aujourd’hui ne marquant que le troisième rabais notable à ce jour et un match du plus bas historique.

La technologie polychrome intégrée de LIFX permet à cette bande lumineuse de se démarquer des autres options sur le marché en offrant 16 zones adressables pour plusieurs conceptions d’éclairage. Que vous cherchiez à ajouter un rétroéclairage TV plus immersif ou une ambiance sur une étagère, cette offre LIFX contient 80 pouces de bande aux côtés de Siri, Alexa et le contrôle vocal de l’assistant via Wi-Fi.

Les meilleures offres d’échange

garde également un œil sur toutes les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois.

