L’iPhone 12 mini d’Apple est-il un flop ? – .

L’iPhone 12 mini d’Apple, à bien des égards, était exactement l’appareil que les fans d’iPhone réclamaient depuis des années. En plus d’abriter le matériel le plus avancé d’Apple, l’iPhone 12 mini possède un facteur de forme compact qui, pour de nombreux utilisateurs, est de loin préférable aux modèles d’iPhone gargantuesques qui sont depuis devenus la norme. En termes simples, l’iPhone 12 Mini est ce que beaucoup de gens pensaient que l’iPhone SE 2 allait être ou aurait dû être.

Depuis sa sortie en novembre dernier, cependant, les ventes d’iPhone 12 mini auraient été au mieux tièdes. En fait, trois mois seulement après sa sortie, nous avons commencé à voir des rapports indiquant qu’Apple réduisait sa production dans un contexte de ventes inférieures aux prévisions. Et bien qu’Apple ne répartisse pas les ventes d’iPhone sur des modèles spécifiques, un rapport CIRP de janvier dernier a révélé que l’iPhone 12 mini ne représentait que 6 % des ventes d’iPhone dans les semaines qui ont suivi son lancement.

Plus récemment, un nouveau rapport de TrendForce affirme que la production de l’iPhone 12 mini est essentiellement terminée et qu’Apple, au cours des prochaines semaines et des prochains mois, essaiera simplement de vendre tout l’inventaire restant de l’iPhone 12 mini.

En outre, Apple devrait se concentrer sur la croissance des ventes des trois modèles non-mini de la série iPhone 12s étant donné que l’iPhone 12 mini (qui a atteint la fin de vie avant l’heure au 2T21) a enregistré des performances de vente décevantes. par rapport aux autres modèles de la famille iPhone 12.

Et bien que la décision d’Apple ici puisse généralement être considérée dans le contexte de la société se préparant à fabriquer l’iPhone 13 mini, cette théorie est quelque peu fragile à la lumière des informations selon lesquelles Apple envisage d’arrêter complètement la série iPhone mini après la sortie de l’iPhone 13.

Selon le réputé analyste Apple Ming-Chi Kuo, la gamme d’iPhone 2022 d’Apple comprendra deux appareils de 6,1 pouces et deux appareils de 6,7 pouces. Un modèle d’iPhone compact de 5,4 pouces, quant à lui, ne figure pas sur la feuille de route du produit.

Tout cela pose la question : l’iPhone 12 mini est-il un flop ?

En tant que personne qui était enthousiasmée par un appareil comme l’iPhone 12 mini pendant des années, je pense que la réponse est malheureusement oui. Les chiffres de vente, bien qu’ils proviennent de sources tierces, sont tout simplement trop décourageants pour être ignorés. De plus, si l’iPhone 13 mini doit être le dernier modèle d’iPhone mini, il va de soi qu’Apple n’a aucune confiance dans le fait que le modèle pourrait prendre de l’ampleur une fois que la gamme iPhone 13 commencera à se déployer.

L’iPhone 12 mini est un excellent appareil, mais la simple réalité est qu’Apple a probablement mis trop de temps à le développer et à le lancer. L’iPhone SE d’origine a été lancé en 2016 et les fans de l’appareil compact espéraient depuis un appareil comme l’iPhone 12 mini. Mais au lieu de cela, Apple a pris son temps précieux et a attendu cinq ans pour le sortir. Dans l’intervalle, Apple en avril 2020 a publié l’iPhone SE 2 qui a sans aucun doute mangé dans les ventes d’iPhone 12 mini car il n’y avait aucune confirmation qu’un appareil iPhone 12 mini-esque était en préparation.

Pour l’avenir, nous ne pouvons qu’espérer que l’iPhone SE 3 d’Apple sera similaire dans un sens à l’iPhone 12 mini. Et même si nous ne verrons peut-être pas d’iPhone SE 3 avant avril 2022 ou plus tard, ce serait bien de voir le SE 3 emprunter les mêmes éléments de conception que l’iPhone 12 mini, c’est-à-dire l’élimination de Touch ID pour Face ID.