L’iPhone 12 mini est à 300 $ de rabais + le premier accord AirTag Leather Loop

Nous sommes maintenant à mi-chemin de la semaine de travail, et toutes les meilleures offres sont à venir, titrées par 300 $ d’économies sur l’iPhone 12 mini. C’est à côté de la première remise sur la nouvelle boucle en cuir AirTag d’Apple à 35 $ et ces supports de voiture Spigen MagSafe de 22 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

iPhone 12 mini maintenant 300 $ de rabais

Divers détaillants proposent désormais l’Apple iPhone 12 mini 64 Go sur les plans d’opérateur déverrouillés et les offres prépayées. À partir de 430 $, ce sont les meilleurs prix à ce jour ainsi qu’une rare chance d’économiser 300 $ sur l’un des derniers combinés avant le discours d’Apple plus tard ce mois-ci.

Offrant le plus compact de la dernière gamme de smartphones d’Apple, l’iPhone 12 mini arrive avec une grande partie du même facteur de forme nostalgique et carré que vous trouverez sur les autres combinés, juste avec un écran Super Retina XDR de 5,4 pouces. Disponible en plusieurs couleurs, chacune est protégée par un verre Ceramic Shield qui complète l’ensemble aux côtés d’une puce A14 Bionic, d’un Face ID et d’une matrice de caméras à 2 capteurs. Regardez de plus près dans notre examen pratique, puis rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

La nouvelle boucle en cuir AirTag d’Apple bénéficie d’une première remise

Amazon propose désormais la nouvelle boucle en cuir Apple AirTag dans plusieurs styles, à partir de 35 $. Marquant la toute première baisse de prix à ce jour depuis sa sortie plus tôt ce printemps, l’offre d’aujourd’hui est en baisse par rapport au prix habituel de 39 $ pour marquer un nouveau plus bas historique.

Offrant un moyen élégant d’apposer l’un des nouveaux outils de recherche d’articles d’Apple sur un sac à dos, des clés et plus encore, sa récente boucle en cuir AirTag fait partie des offres les plus premium de la marque. Composé de cuir européen spécialement tanné, l’étui maintient les AirTags en place avec un facteur de forme en boucle qui peut se clipser sur une variété d’accessoires. Découvrez de plus près notre couverture de lancement.

Économisez sur les supports de voiture Spigen MagSafe à partir de 22 $

La vitrine officielle d’Amazon de Spigen propose désormais une remise sur sa gamme de supports de voiture MagSafe, avec en tête d’affiche le chargeur sans fil OneTap Pro Air Vent sur 27 $. Récupérant généralement 38 $, vous ne regardez que la troisième remise notable, l’offre d’aujourd’hui correspondant à notre mention précédente pour le plus bas historique. La version tableau de bord est également en vente pour 32 $.

Le support de voiture OneTap Pro de Spigen arrive pour vous permettre de profiter de MagSafe dans la voiture, avec des vitesses de charge de 7,5 W. Disponibles dans une conception de bouche d’aération ou de tableau de bord, les deux sont dotés de conceptions réglables qui vous permettent de garder un meilleur œil sur les directions de navigation et autres lorsque vous êtes sur la route.

