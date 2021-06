L’iPhone 12 Mini est à plus de 200€ de réduction sur Amazon et avec 256 Go ! | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous souhaitez acheter l’un des nouveaux iPhone et que le format Mini vous séduit, il existe désormais une aubaine plus qu’intéressante sur Amazon, également dans une version avec beaucoup de capacité de stockage.

Comme chaque année, les nouveaux iPhones sont un objet de convoitise pour les fans d’Apple du monde entier, ce qui en fait les best-sellers du segment premium. Pourtant, la firme américaine s’est progressivement ouvert de nouveaux horizons avec des modèles plus abordables, comme la Mini.

L’iPhone 12 Mini, que nous avons eu l’occasion d’analyser, fait partie de ces paris. Son prix est généralement moins cher que le modèle standard, surtout maintenant, et c’est qu’Amazon a abaissé la version 256 Go de pas moins de 220 €. Il ne coûte désormais que 753 €.

C’est le mobile le plus puissant et le plus compact d’Apple. Avec un écran de 5,4 pouces, dans des capacités de 64, 128 et 256 Go et avec deux caméras grand angle de 12 mégapixels.

Avec cette capacité, vous aurez plus qu’assez d’espace pour toutes vos applications, vidéos ou photos, sans problème et sans avoir recours à des services de stockage iCloud ou cloud. De plus, il est abaissé en plusieurs couleurs, pas seulement en bleu, bien que tout semble indiquer que c’est le plus demandé.

Comme toujours chez Amazon, en particulier dans les commandes très chères, la livraison est gratuite pour tout le monde, que vous ayez ou non Amazon Prime, même si si vous l’avez, il est vrai que vous pouvez recevoir votre achat en seulement 24 heures ouvrables.

Apple A14 et 5G : avec peu à envier à leurs grands frères

La principale différence entre l’iPhone 12 Mini et l’iPhone 12 est que le premier a un écran beaucoup plus compact, seulement 5,4 pouces. Pour beaucoup de gens, c’est trop peu, même si certains préfèrent encore les petits mobiles.

Sinon, le modèle Mini a Écran Retina avec HDR, connectivité 5G et processeur Apple A14 Bionic, le plus puissant de la marque à ce jour sur ses mobiles.

Ce sont les téléphones mobiles les plus vendus sur Amazon Espagne, parmi lesquels se distinguent plusieurs smartphones Xiaomi, une marque qui domine massivement le haut de ce magasin.

Avec lui, vous aurez exactement les mêmes performances que l’iPhone 12 Pro Max offrirait, par exemple, quelque chose qui ne cesse de surprendre si vous regardez la différence de prix.

Il convient également de noter que les appareils photo sont également de haute qualité, surpassant sûrement toute la concurrence dans la même gamme de prix, et c’est que les photographies ne cessent d’être l’une des principales revendications d’Apple.

