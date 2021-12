L’iPhone 12 Mini vendu à environ Rs 40 000 devrait rendre tous les fabricants de smartphones Android très nerveux

Apple vient manger leur déjeuner.

Presque tous les fabricants de smartphones Android, aujourd’hui, ont au moins l’un ou l’autre produit potentiellement viable dans le segment de milieu de gamme. C’est généralement le segment entre 30k et 40k. Certains d’entre eux sont également des tueurs phares, c’est-à-dire qu’ils sont conçus de manière à donner aux téléphones phares vraiment bleus, une course pour leur argent. L’iPhone n’a jamais vraiment fait partie de ces conversations car d’aussi loin que l’on s’en souvienne, Apple (n’a) jamais vraiment montré d’intérêt à cibler ce segment.

L’iPhone était censé, toujours, occuper l’échelon supérieur. Que ce soit dans le matériel, les logiciels ou la tarification. Et tandis que les deux premiers principes fondamentaux continuent d’avoir du mérite, à ce jour, la tarification est l’endroit où l’iPhone montre de sérieux signes de changement, ces derniers temps. Cela devrait rendre tous les fabricants de smartphones Android très nerveux.

Exemple concret : l’iPhone 12 Mini se vend actuellement sur Flipkart à un prix de départ de Rs 41 199. Le prix officiel de ce téléphone – selon la boutique en ligne Apple – est de Rs 59 900 (à partir de). Cela signifie que Flipkart vend l’iPhone 12 Mini à un prix forfaitaire de Rs 18 701. Si vous prenez en compte un échange ou effectuez l’achat avec une carte bancaire éligible, vous pouvez obtenir l’iPhone 12 Mini, éventuellement, à moins de Rs 40 000. Maintenant, n’importe quel jour, acheter un iPhone en dessous de 40k signifierait obtenir l’iPhone SE de deuxième génération et bien qu’il soit indéniable qu’il est génial, ce n’est pas un iPhone 12 Mini.

L’iPhone 12 Mini n’a été lancé que l’année dernière et parce qu’Apple utilise le même silicium dans toute sa gamme chaque année, et offre à chaque iPhone le même niveau de support logiciel, quel que soit le prix, cela en fait le deuxième téléphone le plus puissant qui ça fait aujourd’hui. Il va sans dire que même un iPhone comme celui-ci peut battre le pantalon de tout nouveau produit phare Android lancé aujourd’hui. Vous pouvez en savoir plus sur l’iPhone 12 Mini dans notre critique complète ici. Le TL ; La version DR est qu’Apple a rendu les petits téléphones super avec cet iPhone de poche.

Ce n’est pas parfait. Les fans d’Android n’hésiteraient pas à souligner l' »encoche » ou l’absence d’un taux de rafraîchissement rapide, ou une grosse batterie, même un support de charge rapide fulgurant – vous trouverez tout cela et plus encore dans 9 téléphones Android sur 10 et les chances sont, vous n’aurez même pas à dépenser 40 000 pour l’obtenir. Ces fanboys ont raison. Mais pendant très longtemps, les gens de ce côté n’avaient pas de nouvel iPhone convaincant qu’ils pouvaient essayer, simplement parce qu’ils ne pouvaient pas se le permettre. Et il était plus facile de rejeter le produit en disant qu’il était cher. Eh bien, maintenant, ils peuvent tenter le coup – ensuite, ils peuvent choisir de le rejeter ou d’en tomber amoureux. Commerce équitable, disons-nous.

Mais quoi qu’il en soit, nous sommes sûrs que beaucoup tomberaient amoureux d’un téléphone comme l’iPhone 12 Mini. C’est une bouffée d’air frais au milieu de toute la similitude. Et il a du bon matériel. Le seul drapeau rouge dont vous devez être conscient est la durée de vie de la batterie. Ce n’est pas bon. Si vous prévoyez d’en acheter un, préparez-vous à le charger au moins deux fois par jour, selon votre cas d’utilisation. Tout le reste, cependant, est brillant. Avec tout le bruit autour des téléphones 5G à petit budget, l’iPhone 12 Mini est probablement l’un des rares téléphones à son prix qui restera probablement avec vous lorsque la 5G arrivera enfin en Inde et au-delà, grâce au support logiciel exceptionnel d’Apple.

Pour être clair, cette pièce n’était pas censée être un aperçu rapide de toutes les qualités de l’iPhone 12 Mini. Nous aimerions également que vous sachiez que l’offre Flipkart est un événement à durée limitée. Mais voici pourquoi cela n’a pas d’importance. Avec autant d’iPhones disponibles à l’achat aujourd’hui – à la fois officiellement et officieusement – il y a une très forte probabilité que vous puissiez en obtenir un selon votre budget spécifique, maintenant plus que jamais. L’iPhone 12, par exemple, se vend à Rs 54 199 sur la même plate-forme, soit Rs 11 701 en baisse par rapport à son prix réel (Rs 65 900). Ensuite, il y a l’iPhone 11. L’iPhone XR vieillissant – mais toujours d’une valeur remarquable – continue également de se vendre à des prix nettement inférieurs. Vous pouvez lire notre guide d’achat complet pour iPhone ici pour savoir tout ce que vous devez savoir sur l’achat d’un nouvel iPhone.

Les téléphones Android sont devenus une marchandise, la plupart du temps. L’utilisation et le lancement sont la norme, en particulier parmi les téléphones économiques et de milieu de gamme. L’iPhone, d’autre part, est conçu pour être à vos côtés, même épais et mince. Au fur et à mesure que Apple décide de changer de plan et de commencer à baisser les prix, ou que ses produits sont disponibles à des prix réduits énormes (comme au moment de la rédaction), cela sonnerait l’alarme pour les fabricants de téléphones Android. Espérons que cela améliorerait la scène logicielle. Sinon, Apple vient manger leur déjeuner.

