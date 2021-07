L’iPhone 12 Pro Max baisse de prix : pourquoi est-ce le moment de l’acheter | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous voulez l’iPhone 12 Pro Max ? Si la réponse est oui, profitez-en car son prix a baissé et c’est maintenant le meilleur moment pour l’acheter. Nous vous disons pourquoi vous ne devriez pas manquer cette opportunité.

L’iPhone le plus avancé de l’histoire est beaucoup moins cher sur Amazon, donc, si vous aviez déjà eu l’œil et attendiez le meilleur moment pour l’acheter, vous avez maintenant une excellente opportunité d’investir dans ce mobile.

Le géant du e-commerce a baissé le prix de l’iPhone 12 Pro Max et maintenant vous pouvez l’acheter avec une remise succulente. Concrètement, le modèle avec 256 Go de stockage interne est actuellement à 1 159 euros, soit 220 euros moins cher que ce qu’il coûte dans l’Apple Store officiel.

Dans notre analyse de l’iPhone 12 Pro Max, nous avons pu voir qu’il s’agissait du meilleur iPhone de tous les temps, alors maintenant que son prix a baissé, il vaut la peine d’être acheté. Nous vous disons quelles sont les raisons de ne pas rater cette opportunité.

C’est le meilleur mobile Apple, avec une caméra et une vidéo 4K impressionnantes. De plus, il dispose d’un écran OLED de 6,7″ et de 256 Go de stockage interne.

C’est à un prix très bas sur Amazon

Le prix des produits Apple varie généralement très peu. L’entreprise de Cupertino ne fait généralement pas de remises dans ses magasins officiels, il faut donc être attentif aux offres des autres magasins pour bénéficier de meilleurs prix. Jusqu’à maintenant, l’iPhone 12 Pro Max de 256 Go n’était pas si bon marché sur Amazon, et il est peu probable qu’à court terme vous trouviez une aussi bonne offre.

Moins cher que l’iPhone 12 Pro de 256 Go dans l’Apple Store

Le prix que l’iPhone 12 Pro Max de 256 Go a actuellement sur Amazon est moins cher que celui de l’iPhone 12 Pro de 256 Go dans l’Apple Store officiel. En fait, il coûte le même prix que l’iPhone 12 Pro de 128 Go, qui vaut 1 159 euros dans l’Apple Store. Donc, vous obtenez l’iPhone le plus avancé à un prix inférieur à celui de son petit frère.

Il dispose de 256 Go de stockage pour vos applications, photos et vidéos

Le stockage minimum que vous propose l’iPhone 12 Pro Max est de 128 Go, mais il vaut toujours mieux opter pour une version avec plus d’espace pour éviter les problèmes par la suite. Celui proposé est la variante avec 256 Go de stockage interne, plus que suffisant pour toutes vos applications, photos et vidéos.

Vous bénéficiez de toutes les garanties Amazon

Cette offre d’achat de l’iPhone 12 Pro Max le moins cher est sur Amazon, elle vous offre donc toutes les garanties du géant du e-commerce. Vous bénéficiez d’un paiement sécurisé, d’une garantie retour et remboursement ou d’une livraison gratuite, et vous avez également la possibilité de le financer à 0% d’intérêt en quatre fois avec le service Pay in 4. Profitez du mois d’essai gratuit d’Amazon Prime pour profiter bien d’autres avantages.

C’est le meilleur iPhone à ce jour

L’iPhone 12 Pro Max est le meilleur iPhone à ce jour, et maintenant qu’il est au prix de l’iPhone 12 Pro, cela vaut la peine de l’obtenir. Il dispose d’un grand écran et d’une batterie beaucoup plus généreuse que ses frères, ainsi que d’un meilleur équipement photographique qui se remarque particulièrement en photographie de nuit et en stabilisation vidéo.

Vous pourrez récupérer une bonne partie de l’investissement si vous le vendez d’occasion

Contrairement à ce qui se passe avec d’autres mobiles, le prix des iPhones reste stable depuis des années, en particulier les versions avec plus de stockage interne. Par conséquent, vous récupérerez une bonne partie de l’investissement plus tard si vous le vendez d’occasion.

C’est le meilleur mobile Apple, avec une caméra et une vidéo 4K impressionnantes. De plus, il dispose d’un écran OLED de 6,7″ et de 256 Go de stockage interne.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.