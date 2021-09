L’iPhone 12 Pro Max bénéficie d’une remise prépayée de 299 $, plus

C’est la semaine des événements Apple, et toutes les meilleures offres sont arrivées, y compris un 299 $ remise sur iPhone 12 Pro Max. C’est à côté du meilleur prix de l’année sur AirPods Pro à 180 $ et ces offres exclusives de chargeur Anker MagSafe de 15 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

L’iPhone 12 Pro Max bénéficie d’une remise prépayée de 299 $ avant l’événement de mardi

Alors que tous les regards sont tournés vers ce qu’Apple annoncera lors de son événement mardi, Boost Mobile propose désormais les meilleures remises de la série iPhone 12 que nous ayons vues à ce jour pour ceux qui ne prévoient pas de passer aux nouveaux appareils. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir un iPhone 12 Pro Max prépayé à partir de 800 $ pour le modèle 128 Go dans votre choix de quatre couleurs. En baisse par rapport à son prix habituel de 1 099 $, il s’agit toujours de l’une des premières remises notables que nous ayons vues et représente un nouveau plus bas historique à 299 $.

Arborant un écran Super Retina XDR de 6,7 pouces, l’iPhone 12 Pro Max arrive comme le plus grand des combinés actuels d’Apple. Alimenté par le processeur A14 Bionic, vous trouverez le facteur de forme carré récemment rafraîchi qui rappelle les modèles de la génération précédente. Outre le verre Ceramic Shield à l’arrière, il existe également une matrice de caméras à 3 capteurs ainsi que 128 Go ou plus de stockage intégré. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Les AirPods Pro reviennent au meilleur prix de l’année à 180 $

Amazon propose actuellement les Apple AirPods Pro pour 180 $. Offrant le prix le plus bas de l’année, vous envisagez 28% d’économies par rapport au prix habituel de 249 $ et certainement une chance notable d’accéder aux fonctionnalités AirPods Pro pour beaucoup moins que la vente au détail. Cela correspond également à notre mention précédente de la fête du Travail.

L’aspect le plus convaincant des AirPods Pro est sans doute la suppression active du bruit, qui s’associe à l’un des meilleurs modes de transparence du marché pour offrir une expérience d’écoute attrayante. C’est aux côtés de nouveaux ajouts comme Spatial Audio et la prise en charge de Dolby Atmos qui ont été lancés plus tôt cet été en plus d’autres nouvelles fonctionnalités de streaming sans perte et, sans parler de certains autres avantages comme la prise en charge de Hey Siri, la résistance à l’eau IPX4 et la durée de vie de la batterie de 24 heures. . Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

Les chargeurs PowerWave MagSafe d’Anker bénéficient de remises exclusives

C’est la semaine de l’événement Apple, et pour célébrer, les gens d’Anker s’associent à 9to5 pour offrir à nos lecteurs une série de remises exclusives sur sa gamme de chargeurs PowerWave MagSafe. Parmi sa sélection d’accessoires MagSafe, le nouveau support de voiture Anker PowerWave devrait se démarquer. 27 $. En baisse par rapport au taux habituel de 37 $, il s’agit du deuxième meilleur prix à ce jour et reste l’une des premières réductions notables depuis son lancement plus tôt cet été.

En tant que l’un des derniers ajouts à la gamme, le nouveau support de voiture magnétique Anker PowerWave offre la plupart des fonctionnalités MagSafe attendues dans un ensemble prêt pour la route. En cliquant sur les bouches d’aération de votre voiture, il maintiendra votre iPhone 12 ou votre nouvel iPhone 13 en place pour garder un œil sur la navigation, etc., bien qu’il n’y ait pas de charge directe. Regardez de plus près dans notre examen pratique, puis consultez les autres offres exclusives ici.

