L’iPhone 12 Pro Max est le meilleur iPhone que vous puissiez acheter – .

Malgré un lancement plus tard que prévu et malgré les prix élevés, les appareils iPhone 12 ont jusqu’à présent enregistré d’énormes ventes, alimentant en partie les chiffres records d’Apple au cours du trimestre de décembre. L’iPhone 12 mini le moins cher n’a pas eu autant de succès que prévu, mais les versions Pro plus chères se sont avérées surpasser les estimations. Consumer Reports convient que les versions de l’iPhone 12 Pro sont les meilleurs iPhones disponibles à l’heure actuelle, affirmant que l’iPhone 12 Pro Max est l’un des meilleurs smartphones de 2021 et le meilleur iPhone à acheter actuellement.

Les téléphones iPhone 12 ont le même design haut de gamme et le même matériel phare, étant beaucoup plus similaires que la génération précédente. Les quatre combinés présentent le même nouveau design et ils sont tous en métal. Pour la première fois depuis l’iPhone X, tous les téléphones de la dernière série sont équipés des mêmes écrans OLED haut de gamme, et tous les téléphones disposent d’une connectivité 5G. Les Pros offrent les meilleurs systèmes de caméra, l’iPhone 12 Pro Max offrant quelques astuces de caméra supplémentaires par rapport au modèle régulier.

Dans cet esprit, l’iPhone 12 à 829 $ devrait être le meilleur iPhone possible pour la plupart des gens cette année. Mais Consumer Reports a choisi l’iPhone 12 Pro Max, plus cher, qui commence à 1099 $, comme le meilleur iPhone de 2020 – parmi les sites « Meilleurs smartphones de 2021 »:

Alors que le 12 Pro Max vous coûtera 100 $ de plus que son petit frère, le 12 Pro, il offre plusieurs heures d’autonomie supplémentaires, un écran légèrement plus grand et un appareil photo à zoom 2,5x qui vous rapproche de l’action. que la caméra 2x du 12 Pro. D’un autre côté, la version Max est nettement plus lourde et peut être difficile à utiliser d’une seule main, même pour les personnes aux doigts longs. Si vous vous méfiez des téléphones volumineux, vous serez peut-être plus heureux avec le 12 Pro.

Les estimations des ventes de smartphones pour l’année dernière ont montré que l’iPhone 11 était le roi incontesté du marché, l’iPhone 12 se classant troisième dans le graphique. L’iPhone 12 Pro Max est arrivé septième, selon les statistiques d’Omdia.

Classement des ventes de smartphones d’Omdia pour 2020 et 2019. Source de l’image: Omdia via WCCFTech

Il est probable que l’iPhone 12 sera l’iPhone le plus vendu de 2021, suivant les traces de ses prédécesseurs, l’iPhone 11 et l’iPhone XR.

Consumer Reports a également produit des conclusions similaires pour Android, choisissant un produit phare tout aussi cher comme meilleur combiné Android à acheter. Il s’agit du Galaxy Note 20 Ultra 5G de l’année dernière, plutôt que du nouveau Galaxy S21 Ultra lancé à la mi-janvier.

Les téléphones de milieu de gamme de OnePlus ont remporté deux prix différents de la publication. Selon les tests de Consumer Reports, le OnePlus Nord N10 à 300 $ est le meilleur téléphone économique, tandis que le OnePlus Nord N100 moins cher est le meilleur téléphone pour une autonomie d’une journée.

Le classement des «Meilleurs smartphones de 2021» de Consumer Reports est disponible sur ce lien.

