L’iPhone 12 Pro Max occupe la quatrième place du tout premier test de batterie DXOMARK

Dans un nouveau test de batterie partagé aujourd’hui par DXOMARK, l’iPhone 12 Pro Max s’est classé à la quatrième place, derrière Oppo Find X3 Neo, Wiko Power U30 et Samsung Galaxy M51. Il s’agit de la dernière extension de DXOMARK au-delà de son classement approfondi et souvent controversé des caméras.

DXOMARK est bien connu pour ses tests et comparaisons d’appareils photo pour smartphones. L’année dernière, l’iPhone 12 Pro a marqué 128 au test de la caméra DXOMark, se classant à la quatrième place du classement général. Avec l’expansion de ses tests, l’entreprise a récemment commencé à couvrir l’audio, l’affichage et maintenant les batteries.

Selon DXOMARK, l’entreprise fonde ses tests sur l’autonomie, la charge et l’efficacité:

DXOMARK a développé son protocole de test de batterie, et nous avons décrit en termes généraux les types de tests que nous effectuons afin de noter les performances de la batterie du smartphone pour autonomie (combien de temps dure une charge, c’est-à-dire l’autonomie de la batterie), mise en charge (combien de temps il faut pour recharger), et Efficacité (avec quelle efficacité l’appareil gère sa batterie pendant la charge et la décharge).