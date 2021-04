L’iPhone 12 se vend comme des petits pains en ce moment – .

De nouvelles données sur les ventes proviennent de Counterpoint Research sur la série iPhone 12 d’Apple, que la société a dévoilée en octobre de l’année dernière environ un mois plus tard que prévu. Au cours du grand événement de révélation de l’iPhone de ce mois-là, Apple a dévoilé quatre appareils différents – dont deux sont sortis en octobre et les deux autres lancés en novembre.

Alors, comment les consommateurs ont-ils réagi à ces nouveaux modèles d’iPhone?

Selon le nouveau rapport Counterpoint Research Market Pulse, la série iPhone 12 a aidé Apple à capturer six places dans la liste des 10 meilleurs modèles de smartphones les plus vendus au monde pour janvier 2021.

Les données de vente montrent que l’iPhone 12 était le plus gros vendeur, suivi de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max. Ensemble, ces trois modèles d’iPhone 12 ont représenté 71% des ventes d’Apple pour le mois, selon Counterpoint Research, peut-être en partie aidé par Apple qui a lancé ce nouvel iPhone 12 plus tard que d’habitude – ce qui a entraîné une forte demande en janvier. En outre, «il y avait une demande refoulée pour les mises à niveau 5G au sein de la base iOS, ce qui, avec de fortes promotions des opérateurs, a abouti à des ventes robustes pour la série iPhone 12», indique le rapport Market Pulse.

Source de l’image: Counterpoint Research

Parmi d’autres points de données intéressants tirés des recherches de Counterpoint:

Près d’un tiers des ventes d’iPhone 12 d’Apple provenaient des États-Unis. Dans cette série aux États-Unis, l’iPhone 12 Pro Max était le meilleur vendeur. Les ventes de l’iPhone 12 Mini ont été médiocres, derrière les appareils Samsung et Redmi. L’iPhone 12 Mini offre un écran plus petit et une capacité de batterie inférieure, des caractéristiques qui ont apparemment laissé de nombreux acheteurs peu impressionnés.

Parmi les noms non-iPhone de cette liste, Counterpoint note que: «Les Galaxy A21 de Samsung ont réussi à maintenir sa position dans le top 10. Le Galaxy A31, l’autre modèle Samsung dans le top 10, est entré dans la liste pour la première fois. » Samsung fait activement la promotion de la série Galaxy A, poursuit la firme de recherche, rien que le combiné présente un design haut de gamme, des couleurs fraîches et les dernières spécifications à un prix abordable.

En mettant l’infographie ci-dessus dans un peu de contexte, Tom’s Guide souligne que les pourcentages impliqués sont assez faibles – au total, tous les modèles de smartphones énumérés ci-dessus ne représentent que 24% du marché mondial des smartphones. Il est également intéressant et peut-être un peu inquiétant pour Samsung que ces appareils Redmi apparaissent avant ceux de Samsung, étant donné que les premiers ne sont même pas vendus aux États-Unis.

Pendant ce temps, le train de fuites iPhone continue de rouler, au point que la série iPhone 12 semble toujours assez fraîche, et pourtant les fuites et les rumeurs se multiplient déjà concernant l’iPhone 13. À propos de ce dernier, consultez notre article précédent ici pour en savoir plus. des dernières informations qui ont coulé, y compris le fait qu’il présentera presque le même design que l’iPhone 12, certaines personnes affirmant que le combiné sera lancé sous le nom de l’iPhone 12s.

L’iPhone 13 sera également disponible en quatre versions, avec une encoche légèrement plus petite qu’auparavant.

