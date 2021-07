L’iPhone 12 triomphe et est responsable du trimestre record d’Apple en termes de bénéfices | La technologie

in

Apple a obtenu des résultats inhabituels au cours du dernier trimestre et il est clair quel est le grand succès de l’entreprise : l’iPhone 12.

Depuis le lancement des téléphones de la série iPhone 12, nous avons pu constater la qualité qui les accompagnait. Lorsque nous les avons analysés, ils étaient plus que convaincants et il semble que les utilisateurs partagent notre avis. Comme prévu, ont été un grand succès commercial et ont stimulé les comptes Apple comme jamais auparavant.

Apple a présenté les résultats du dernier trimestre à un moment important, avec l’apaisement de la crise provoquée par la pandémie, une reformulation dans l’iMac avec la puce M1, en attendant l’iPhone 13 et avec le problème de la pénurie de puces. Mais les chiffres parlent d’eux-mêmes et quelques des revenus de 81 434 millions de dollars.

Cette augmentation des revenus qui dépasse 35% de croissance place le trimestre comme le plus rentable de l’histoire, un succès pour Apple et, surtout, pour ses mobiles.

Tel que rapporté par la société, le plus grand succès a été dans Des iPhones qui ont contribué à 39,57 milliards de dollars, environ la moitié du total. Et tout cela en tenant compte du fait que l’iPhone 12 Mini ne s’est pas approché des chiffres attendus, jusqu’à il y a quelques mois, on parlait d’une réduction de la production du modèle.

De la même manière, Les services Apple ont également connu un bon coup de pouce après les investissements qui ont été réalisées ces dernières années, notamment avec Apple TV+. Cette plate-forme continue de croître en contenu et en valeur. Il a des séries de plus en plus intéressantes et réalise son propre espace dans le secteur.

Le nouvel iPhone 12 Pro dispose de 2 appareils photo de 12 mégapixels, d’un écran Ceramic Shield Super Retina XDR de 6,1 pouces, d’une connexion 5G et du nouveau processeur A14 Bionic.

Comme l’a rapporté Tim Cook, “Ce n’était pas seulement l’iPhone. Nous avons établi un nouveau record trimestriel pour les Mac, pour les ordinateurs de poche, la maison et les accessoires, et pour les services” à La Chine, territoire dans lequel ils s’installent et investissent, malgré les controverses entourant ses relations avec le gouvernement du pays.

Bref, un succès général dans l’entreprise qui a augmenté sa valeur 2,5 billions de dollars, plus du double en trois ans, selon Cinco Días. Ces chiffres sont très positifs, surtout compte tenu des aléas subis depuis un an et demi qui sont venus paralyser une partie de l’industrie.