L’iPhone 13 a déjà été enregistré et il semble que cette année, il y aura plus de modèles parmi lesquels choisir | La technologie

Apple a enregistré l’iPhone 13 auprès de la Commission économique eurasienne et cela a permis de connaître les noms de code des terminaux qu’il a en main.

Les regards sont tournés vers les nouveaux terminaux qui seront présentés par Apple à la fin du troisième trimestre. L’attente devient un peu longue car à la WWDC cette année ils n’ont présenté aucun appareil et les utilisateurs étaient impatients de découvrir un nouvel appareil développé par la Silicon Valley.

Bien sûr, la nouvelle version d’iOS a été discutée et enseignée à la WWDC. Cette version serait iOS 15 et promet d’améliorer grandement l’expérience lors de l’utilisation d’un terminal Apple. La mise à jour devrait être lancée à l’automne de cette année et, cette date, serait également celle marquée pour voir les nouveaux terminaux Apple.

Les iPhone 13 se rapprochent de plus en plus et ne sont pas si secrets, il y a quelques jours nous apprenions la nouvelle que la production de panneaux pour ces terminaux avait commencé. Et, est-ce qu’Apple préparerait une bonne ribambelle de modèles. Les dernières fuites indiqueraient que l’on pourrait s’attendre à jusqu’à sept modèles différents.

Les fuites interviennent après l’enregistrement d’Apple auprès de la Commission économique eurasienne pour pouvoir commercialiser ses terminaux en Russie. Dans ce registre, vous pouvez voir sept noms de code qui font référence aux appareils Apple : A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643 et A2645. On ne sait pas avec certitude si ceux de la Silicon Valley ont sept appareils en main, mais on peut en déduire que le processus de production se déroule bien.

Ces données, comme toujours, doivent être prises avec certaines pincettes, car les noms de code peuvent faire référence à plus d’appareils et pas seulement à l’iPhone. Ce à quoi on peut s’attendre, c’est qu’ils lancent une gamme de modèles comme celle que nous avons vue l’année précédente : iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

La seule chose que nous pouvons faire pour l’instant est d’attendre la confirmation officielle d’Apple le jour de la présentation. Nous attendrons de vous informer dans les plus brefs délais.