L’iPhone 13 a-t-il besoin d’un protecteur d’écran ? 10z viral

Pomme chargé l’iPhone 13 avec un écran XDR lumineux et net, mais à quel point l’écran est-il protégé contre les rayures et les fissures ? Le verre super résistant qui protège l’écran a reçu de grandes améliorations au fil des ans, on peut donc se demander si un protecteur d’écran est toujours nécessaire. L’iPhone 13 a même été montré en train d’être abandonné et récupéré dans une vidéo diffusée lors de l’événement d’Apple en septembre pour souligner sa durabilité.

Une autre mesure de la durabilité est de savoir si l’iPhone 13 est étanche. C’est le cas et il a un indice de protection contre la pénétration IP68. Le deuxième chiffre reçoit généralement le plus d’attention car il signifie la résistance à l’eau. Le « 8 » signifie qu’un appareil peut être immergé sous l’eau à une profondeur d’un mètre ou plus. Le dernier modèle d’Apple a été mesuré pour résister à six mètres pendant 30 minutes, ce qui est très bien. Le premier chiffre concerne la résistance à la poussière et la note « 6 » de l’iPhone 13 est la meilleure possible, indiquant qu’aucune poussière ne peut pénétrer dans l’appareil. C’est en fait assez standard pour un smartphone phare.

L’iPhone 13 d’Apple empêche l’eau et la poussière de pénétrer à l’intérieur et d’endommager les composants, mais cela ne signifie pas nécessairement que l’eau et la poussière n’endommageront pas les parties extérieures, telles que l’objectif, le corps et l’écran de l’appareil photo. Cependant, l’eau n’est vraiment pas un problème tant qu’elle est propre. L’eau salée et les produits chimiques pour piscine peuvent faire des ravages à long terme, s’ils ne sont pas rincés. Alors que la plupart des verres peuvent être rayés relativement facilement, Apple utilise du verre saphir sur les objectifs de l’appareil photo et ce depuis plusieurs années. Il s’agit d’un matériau coûteux, mais étant résistant aux chocs et aux rayures, il convient parfaitement à la protection de l’appareil photo. Le corps est en acier inoxydable qui est connu pour être très durable, même si de légères rayures peuvent s’accumuler avec le temps. Le verre qui protège l’écran est le Ceramic Shield, qui est parmi les plus résistants, égal ou supérieur au meilleur Gorilla Glass. Il est très difficile à casser, mais il peut toujours être rayé. Un protecteur d’écran vaut donc la peine d’être envisagé pour ceux qui souhaitent garantir davantage la protection de leur nouvel iPhone 13.

Qu’est-ce qui peut rayer le bouclier en céramique?

Apple a développé Ceramic Shield pour l’iPhone 12 en partenariat avec Corning, la société qui fabrique Gorilla Glass. Incorporant de minuscules cristaux de céramique, alignés de manière à ce que la lumière puisse encore passer à travers, c’est un matériau très résistant. Cette même formulation avancée est utilisée pour les iPhone 13 et 13 Pro. Cependant, il s’agit toujours de verre et cela signifie qu’il conserve les propriétés qui le rendent sujet aux rayures. L’écran a une dureté minérale Mohs comprise entre 5 et 6, et comme tout verre, il peut être rayé par des objets mesurant au moins 6 Mohs.

Cela signifie que certaines pierres précieuses peuvent marquer le visage d’un iPhone 13, tout comme un verre plus dur, tel que le verre saphir de l’objectif de l’appareil photo. Plus important encore, le dioxyde de silicium, le nom fantaisiste du sable, rayera un iPhone 13 malgré la résistance de Ceramic Shield. Le sable est souvent un composant de la saleté, donc à moins d’être utilisé dans un environnement super propre, c’est probablement une bonne idée d’utiliser un protecteur d’écran avec un iPhone 13.

