L’iPhone 13 arriverait avec une charge rapide de 25W, et c’est toujours une bonne nouvelle | La technologie

Vous pourrez peut-être charger votre nouvel iPhone 13 beaucoup plus rapidement.

Apple s’est toujours caractérisé par le lancement de produits d’excellente qualité mais avec des fonctionnalités que les autres utilisateurs de la concurrence apprécient depuis longtemps, et l’une de ces caractéristiques est la charge rapide.

Cependant, avec l’avènement de la nouvelle gamme d’appareils iPhone 13 pour le mois de septembre, Apple devrait parier sur un saut substantiel vers la charge rapide sur tous les modèles, passant des 20W actuels à une charge rapide de 25W.

Ceci est rapporté par MyDrivers, où ils parlent de la nouvelle charge rapide 25W qui arrivera pour l’iPhone 13, et qu’il semble qu’il sera également accompagné d’un nouvel adaptateur 25W que vous devrez acheter séparément.

Et est-ce que la charge rapide dans l’iPhone n’est pas quelque chose de nouveau, mais est actuellement limitée à 20W. Pour rappel, l’iPhone 11 a atteint une charge rapide de 18W passant à 20W avec l’iPhone 12. Donc un bond de 5W de plus pour l’iPhone 13 est assez surprenant.

En plus de l’augmentation susmentionnée de la charge rapide, il semble que certains des modèles les plus avancés sera vendu avec une option de vente jusqu’à 1 To de stockage, ce qui le placerait déjà à un niveau suffisamment bon pour pouvoir prendre en charge toutes ces photos de haute qualité que nous prenons avec l’appareil photo de l’iPhone pendant toutes nos vacances.

Apple met sûrement déjà toutes ses créations au travail pour essayer d’obtenir des campagnes marketing qui peuvent mettre en évidence certaines des nouvelles fonctionnalités que nous voyons dans l’iPhone 13, et l’une d’entre elles est sûrement cette augmentation supposée de la charge rapide et même de la capacité de stockage.