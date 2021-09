L’iPhone 13 attendu lors de l’événement numérique d’Apple le 14 septembre

Apple a annoncé une date pour son événement d’automne annuel, qui aura lieu numériquement le 14 septembre. L’événement est un incontournable du calendrier technologique, Apple s’attendant largement à annoncer l’iPhone 13 au cours des délibérations de cette année.

Les événements de septembre et les nouveaux iPhones sont devenus synonymes, et cette année ne semble pas différente. Des rumeurs ont déjà suggéré que l’iPhone 13 ne s’écarterait pas beaucoup des conceptions de l’iPhone 12, mais qu’il pourrait comporter des mises à niveau plus petites qui les mettront en conformité avec les appareils Android modernes. Les suggestions d’un affichage à 120 Hz sont fortes, ainsi qu’une refonte de l’encoche pour la rendre légèrement plus petite tout en offrant la prise en charge de FaceID.

D’autres rumeurs pointent vers le potentiel de la communication par satellite, qu’Apple pourrait utiliser pour les appels d’urgence lorsque les réseaux cellulaires ne sont pas disponibles. D’autres font allusion à des fonctionnalités d’astronomie récemment arrivées sur la propre gamme d’appareils Pixel de Google, qui pourraient se battre avec le ciel étoilé vu dans l’invitation à l’événement.

En dehors de l’iPhone, l’événement pourrait également accueillir des annonces sur le reste de la gamme Apple. L’Apple Watch doit être rafraîchie, des rumeurs suggérant une refonte qui aplatit les coins et augmente l’écran de 1 mm supplémentaire dans les deux tailles. Cela, cependant, pourrait sauter complètement le spectacle, avec des rapports selon lesquels des retards de production pourraient bloquer la sortie. Apple devrait également dévoiler des MacBooks 14 et 16 pouces avec ses puces Apple Silicon M1 internes, car les seuls ordinateurs portables qui les utilisent actuellement sont le plus petit MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces.

En dehors des révélations de nouveaux produits, Apple se bat toujours avec Epic Games devant les tribunaux au sujet des redevances de l’App Store, entre autres. Récemment, en Corée du Sud, le gouvernement a décidé qu’Apple et Google ne pouvaient plus forcer les développeurs d’applications à utiliser ses systèmes de paiement internes, ouvrant potentiellement les vannes à une législation similaire dans d’autres régions.