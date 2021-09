L’iPhone 13 aura la même quantité de RAM que l’iPhone 12

Apple vient de dévoiler la série iPhone 13. Toutes les rumeurs qui ont précédé l’événement de presse « California Streaming » se sont avérées exactes. Apple les a confirmés un par un en présentant l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13, ainsi que l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Mais, comme toujours avec les événements Apple, Apple a gardé quelques détails secrets. Les événements iPhone n’incluront jamais d’informations sur la quantité de RAM intégrée ou la taille de la batterie, même si Apple parlera des performances des téléphones et de la durée de vie de la batterie. Cependant, les détails de la RAM de l’iPhone 13 sont déjà apparus dans l’application Xcode, et ils ne sont pas surprenants.

Les versions iPhone 12 Pro ont été les premiers iPhones à disposer de 6 Go de RAM. Pendant ce temps, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini ne contenaient que 4 Go de mémoire. C’était à une époque où les meilleurs combinés Android étaient livrés avec jusqu’à 16 Go de RAM intégrée. Certains des téléphones de jeu Android sortis au début de 2021 sont allés encore plus haut que cela, emballant 18 Go de RAM.

La mémoire n’a jamais été un vrai problème sur iPhone, et Apple ne s’est jamais engagé dans des guerres de RAM comme ses rivaux. Alors que les téléphones Android peuvent utiliser plus de RAM pour améliorer les performances, Apple modifie déjà iOS pour qu’il s’exécute aussi efficacement que possible sur des quantités de RAM inférieures. En conséquence, les mises à niveau de la RAM de l’iPhone d’Apple ne sont pas aussi massives que sur Android.

Cela dit, Apple mentionne les détails de la mémoire en ce qui concerne l’iPad Pro et le MacBook Pro, des ordinateurs où les spécifications de la mémoire sont vraiment importantes pour les consommateurs professionnels.

De combien de RAM l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro disposent-ils ?

Si vous voulez connaître la quantité de RAM dont disposent les combinés iPhone 13 et iPhone 13 Pro, vous devrez attendre les réponses de tiers. Il peut s’agir de démontages qui offrent les spécifications de mémoire ou des chaînes de code. Et souvent, l’un confirmera l’autre. Il se trouve que MacRumors a analysé la version bêta de Xcode 13 pour obtenir des indices de RAM sur les combinés iPhone 13.

Sans surprise, le blog a trouvé les informations qu’il cherchait. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max disposeront de 6 Go de RAM, tout comme l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. L’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 ne disposent que de 4 Go de RAM, exactement comme leurs prédécesseurs directs. Le rapport ne dit pas quel type de RAM Apple a utilisé pour la série iPhone 13. C’est un détail clé en matière de performances.

Le rapport note que les mêmes chaînes Xcode ont révélé avec précision les informations de RAM pour la série iPhone 12 l’année dernière. En d’autres termes, il n’y a aucune raison de ne pas lui faire confiance. Si vous n’êtes toujours pas convaincu, il ne vous reste plus qu’à attendre le 24 septembre. C’est à ce moment-là que la série iPhone 13 arrive dans les magasins. À ce stade, les gens d’iFixit vont déchirer les combinés. Ces démontages révéleront précisément la quantité de RAM que chaque version de l’iPhone 13 a à offrir.

Séparément, des tests de vitesse réels nous diront à quelle vitesse les combinés iPhone 13 sont comparés à la série iPhone 12 et aux produits phares Android 2021 qui contiennent beaucoup plus de RAM.