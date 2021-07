L’iPhone 13 aurait le WiFi 6E pour offrir une connexion plus rapide et une plus grande portée | La technologie

Les rumeurs ne s’arrêtent pas et nous anticipons une autre des caractéristiques possibles de l’iPhone 13 : il pourrait offrir une connexion internet plus rapide et plus longue portée grâce au WiFi 6E.

Si Apple suit sa feuille de route habituelle, jusqu’en septembre prochain nous ne rencontrerons pas le nouvel iPhone 13. A chaque fois il en reste moins pour le grand jour, et à mesure que la date approche les rumeurs s’intensifient.

Celui qui nous concerne aujourd’hui fournit des informations relatives à la connectivité des nouveaux iPhones de 2021. Il vient du média spécialisé DigiTimes et précise que la nouvelle famille de mobiles d’Apple offrira un support pour le WiFi 6E.

“Apple va intégrer la technologie WiFi 6E dans ses iPhones pour cette année, et cette technologie devrait devenir une fonctionnalité standard sur les mobiles iOS et Android en 2022 », explique le rapport.

Si vous suivez l’actualité technologique Vous avez sûrement déjà entendu parler du WiFi 6E. Il s’agit d’une mise à jour du WiFi 6 qui a plus de bande passante pour la transmission de données, de sorte qu’il y a moins d’interférences et que la latence est améliorée.

En revanche, le WiFi 6E passe de la bande 2,4 GHz du WiFi 6 pour ajouter également celle du 6 GHz avec 1,2 GHz de plus, jusqu’à 7,125 GHz. augmente la bande passante et multiplie le débit par lequel les données peuvent être transmises, ce qui leur permet d’être transmis avec une meilleure qualité et moins d’interférences.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons dire que l’iPhone 13 sera équipé du WiFi 6E. Les rumeurs précédentes parlaient déjà de cette fonctionnalité et il est prévu qu’Apple la mettra en œuvre pour concurrencer les produits phares équipés du Snapdragon 888.

Le processeur le plus avancé de Qualcomm prend en charge cette norme WiFi et ces derniers mois, nous avons vu arriver les premiers routeurs dotés de cette technologie, donc si l’iPhone 13 n’avait pas le WiFi 6E, il aurait un pas de retard sur la concurrence.

En dehors de cela, le rapport confirme également une autre rumeur qui a retenti ces derniers mois. Selon les sources de l’industrie DigiTimes, le capteur LiDAR restera exclusif aux versions Pro de l’iPhone 13 et pour le moment il n’atteindra pas les modèles standards.