L’iPhone 13 aurait une fonctionnalité qui n’atteignait pas l’iPhone 12 | La technologie

Si les rumeurs sont correctes, l’iPhone 13 recevra enfin l’une des fonctionnalités qui n’ont finalement pas été intégrées à l’iPhone 12.

Bien qu’il nous reste encore quelques mois pour connaître le nouvel iPhone 13 de 2021, les rumeurs s’intensifient à l’approche de la présentation, et aujourd’hui nous connaissons déjà bon nombre des fonctionnalités possibles qui arriveront avec la nouvelle génération de mobiles Apple.

Maintenant, une nouvelle rumeur révèle que l’iPhone 13 pourrait être doté d’une fonctionnalité qui n’a pas été intégrée à l’iPhone 12. On parle de recharge sans fil inversée, cela permettrait aux utilisateurs de charger d’autres appareils avec prise en charge de la charge sans fil avec leur mobile.

Le fait que l’iPhone 12 offrirait une prise en charge de la charge sans fil inversée est quelque chose que nous avons entendu l’année dernière mais ne s’est finalement pas concrétisé.. Les informations fournies par la FCC américaine révèlent qu’Apple a laissé une porte entrouverte pour, si nécessaire, pouvoir activer la recharge inversée dans l’iPhone 12. Or, à ce jour, cela ne s’est pas produit et l’iPhone 12 ne propose pas cette fonction.

Au début de cette 2021, tout indiquait qu’Apple abandonnait la fonctionnalité à court terme. C’est ce qu’a déclaré l’analyste de Bloomberg Mark Gurman, qui a assuré qu’il est probable qu’il nous faudra de nombreuses années pour voir la recharge inversée sur les iPhones car la fonction n’est pas une priorité pour la société de Cupertino.

Mais maintenant, une nouvelle rumeur pointe dans une autre direction. Le fuiteur populaire Max Weinbach affirme que l’iPhone 13 comportera une bobine de charge sans fil plus grande. Non seulement cela améliorera la gestion de la chaleur et fournira une puissance plus élevée, mais cela augmentera également la surface où la charge sans fil peut avoir lieu.

Weinbach note qu’Apple a augmenté la taille de la bobine de charge sans fil car les iPhones à partir de 2021 auront des aimants MagSafe plus puissants, et cela suggère également qu’il pourrait être utilisé pour la recharge sans fil inversée.

Nous vous disons quels sont les modèles Apple que l’on peut trouver sur le marché et si cela vaut la peine d’acheter un de ces appareils par rapport à l’iPhone 12.

L’activation de cette fonctionnalité serait soutenue par une augmentation substantielle de la durée de vie de la batterie. Des rumeurs avancent que l’iPhone 13 Pro Max pourrait voir sa batterie augmenter de 18% à 4.352 mAh, et le reste de la série aurait également une plus grande autonomie.

Comme toujours quand on parle de rumeurs, pour le moment rien n’est confirmé et nous devons prendre ces informations avec prudence. Maintenant, nous ne pouvons qu’attendre de voir si la recharge sans fil inversée arrivera enfin sur l’iPhone en 2021.