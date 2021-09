L’iPhone 13 bénéficie d’une remise de 290 $ avec HomePod mini, plus

Le jour du lancement de l’iPhone 13 est arrivé et toutes les meilleures offres emboîtent le pas avec des remises groupées de 290 $ sur les derniers combinés d’Apple. C’est à côté d’un nouveau plus bas sur l’iPad Pro 12,9 pouces à 149 $ de rabais et le chargeur interne MagSafe d’Apple pour 26 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les mini bundles iPhone 13 et HomePod maintenant 290 $ de rabais

C’est le jour du lancement de l’iPhone 13, et bien qu’il existe encore toutes les meilleures offres pour ceux qui sont sur un opérateur ici, Visible Wireless profite désormais des économies avec sa propre promotion du premier jour. À l’heure actuelle, les quatre nouveaux combinés de la série iPhone 13 sont fournis avec un 200 $ carte cadeau de votre choix ainsi qu’un HomePod mini. Avec des prix commençant à 720 $ pour les combinés prépayés déverrouillés, il y a une valeur de 290 $ pour récupérer le dernier d’Apple. Ce sont les meilleures offres pour ceux qui ne sont pas sur un opérateur et qui échangent un téléphone.

La toute nouvelle série iPhone 13 arrive comme les meilleurs smartphones d’Apple à ce jour alimentés par la nouvelle puce A15 Bionic. Outre une durée de vie de la batterie considérablement améliorée, il existe également le même design carré que la dernière fois pour s’associer à l’écran Super Retina XDR dans l’une des quatre tailles et une encoche plus petite. Il existe également une expérience de caméra améliorée avec son nouveau mode cinématique et ses capteurs améliorés. Plongez dans notre couverture pour un examen plus approfondi.

Économisez 149 $ sur l’iPad Pro M112,9 pouces d’Apple

Amazon propose désormais le nouvel iPad Pro M1 12,9 pouces Wi-Fi + Cellular 128 Go d’Apple pour 1 150 $. En baisse par rapport à son prix habituel de 1 299 $, vous envisagez un nouveau plus bas historique à 149 $ sur le taux en vigueur, 49 $ en dessous de la remise précédente, et toujours l’une des premières démarques dans l’ensemble. Vous pouvez également économiser sur le modèle d’entrée de gamme de 128 Go à 999 $, 100 $ de rabais sur le tarif en vigueur.

Quel que soit le modèle avec lequel vous allez, vous regardez l’iPad Pro phare d’Apple qui berce un écran Liquid Retina XDR de 12,9 pouces. Bien que son taux de rafraîchissement ProMotion 120 Hz soit un gros argument de vente, il y a aussi 1 600 nits de luminosité maximale pour adoucir l’expérience. Cela s’ajoute à la connectivité Thunderbolt et à la prise en charge Wi-Fi 6, en plus de toutes les fonctionnalités habituelles telles que la prise en charge d’Apple Pencil et Face ID. Sans oublier la nouvelle puce M1 pour tout alimenter. Plongez dans notre examen pratique.

Marquez un nouveau plus bas sur le chargeur MagSafe d’Apple à 26 $

Le tout nouvel iPhone 13 d’Apple arrive enfin aujourd’hui après son dévoilement initial la semaine dernière, et maintenant Woot célèbre en offrant le meilleur prix à ce jour sur le chargeur MagSafe d’Apple. Cet accessoire officiel est désormais 26 $. En baisse de 39 $, vous envisagez un nouveau plus bas historique à 33 % sur le taux en vigueur.

Si vous avez un iPhone 13 à livrer en ce moment, ou si vous prévoyez d’en marquer un dans un avenir proche, il est indispensable de verrouiller la remise d’aujourd’hui pour profiter de MagSafe. Ce qui était l’un des principaux arguments de vente de l’iPhone 12 se retrouve désormais dans le dernier-né d’Apple, offrant une puissance de sortie de 15 W ainsi qu’un design unique qui s’enclenche directement à l’arrière de votre combiné.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou rendez-vous directement chez notre partenaire de reprise si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Vous cherchez à échanger votre iPhone/mise à niveau vers iPhone 13 ?

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

Déballage de la mini réplique Hawkmoon de Bungie Rewards [Video]

Avis sur SodaStream Terra : l’eau pétillante à la maison devient encore plus facile [Video]

Test du micro USB NZXT Capsule : le moyen le plus simple d’avoir un bon son en streaming [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :