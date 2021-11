L’iPhone 13 bénéficie d’une remise de 50 euros sur cette offre, et en différentes couleurs | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Il va sans dire que les baisses de prix sur l’iPhone sont toujours rares et intéressantes, surtout si, comme c’est le cas avec l’iPhone 13, il vient d’arriver il y a quelques mois.

Une année de plus, Noël approche avec l’iPhone comme principal objet de désir de millions de personnes, avec une petite difficulté supplémentaire cette fois, et c’est qu’il y a déjà plusieurs semaines avec certains problèmes de stock sur certains modèles.

L’iPhone 13, cependant, semble commencer à les surmonter, c’est pourquoi certains magasins ont déjà été encouragés avec les offres, profitant du Black Friday qui approche à grands pas. L’un d’eux est Media Markt, qui a abaissé plusieurs versions de l’iPhone 13, avec les 256 Go en baisse d’environ 50 euros par rapport au prix précédent pour rester à 979 euros sous toutes ses couleurs.

Le nouvel iPhone 13 comprend un écran OLED, le nouveau processeur A15 Bionic, une batterie de plus grande capacité et 2 appareils photo de 12 mégapixels avec 47 % de performances en plus par faible luminosité.

C’est une remise modeste, mais toujours importante si l’on tient compte du fait que les iPhones ont tendance à être assez résistants aux ventes, du moins pendant les premiers mois après le lancement, bien que cela change petit à petit avec bon nombre de leurs produits.

Nous avons pu le tester en profondeur dans son analyse, il est donc clair que c’est l’un des meilleurs mobiles de 2021, notamment venant de l’iPhone 12, qui a déjà fait plusieurs bonds en avant avec l’écran OLED, 5G et WiFi 6 .

En plus de ce modèle, l’iPhone 13 Mini est également réduit en prix, identique à son grand frère à l’exception de l’écran, beaucoup plus compact. Business Insider Spain l’a soumis à une analyse avec d’excellents résultats également.

Son prix est de 879 euros dans l’édition 256 Go, d’autant plus que le 128 Go est le plus demandé et aussi celui qui pose le plus de problèmes de stock.

Media Markt offre la livraison gratuite partout en Espagne sur cette commande, bien que si vous préférez, vous pouvez également récupérer votre achat directement dans l’un de ses magasins physiques, un peu plus rapidement si vous en avez un près de chez vous où des unités sont disponibles.

