L’iPhone 13 commencera à 128 Go de stockage flash, selon des initiés

Apple dévoilera mardi la série iPhone 13 lors d’un événement virtuel qui pourrait apporter du matériel supplémentaire, comme l’Apple Watch Series 7 et les AirPods 3. Les nouveaux iPhones sont toujours les vedettes de l’émission qu’Apple met en place chaque mi-septembre. Il en va de même pour les modèles iPhone 13. Selon le calendrier habituel de lancement de l’iPhone, les nouveaux combinés seront mis en vente plus tard cette semaine, avec des précommandes attendues pour vendredi. Mais tout comme les rumeurs disent que la série iPhone 13 aura un prix d’entrée plus élevé que l’année dernière, nous avons un rapport de dernière minute d’un leaker de confiance donnant aux fans les nouvelles de stockage qu’ils attendaient. L’iPhone 13 comportera 128 Go de stockage flash aux niveaux les plus bas, l’option 64 Go étant définitivement supprimée.

Les produits phares d’Android ont depuis longtemps abandonné le niveau de stockage de 64 Go. Comme toujours, Apple tarde à adopter le changement. La mise à niveau du stockage flash a toujours été une affaire lucrative pour Apple. Les clients qui ont besoin de plus de mémoire flash seraient généralement prêts à payer des prix plus élevés pour plus de stockage intégré.

L’iPhone 13 ne sera pas le premier modèle d’iPhone à abandonner le niveau 64 Go. Cela a commencé l’année dernière avec l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Les appareils Pro ont commencé à 128 Go de stockage. Mais Apple a maintenu le prix d’entrée Pro inchangé. Cela signifiait que la bosse de stockage flash était essentiellement une mise à niveau gratuite par rapport aux versions 2019 de l’iPhone 11 Pro.

Fuite des niveaux de stockage de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13

L’analyste bien connu Ming-Chi Kuo a produit au fil des ans divers rapports précis sur les produits Apple inédits. Il a écrit une nouvelle note que MacRumors a vue ce week-end. Selon l’initié, l’iPhone 13 commencera à 128 Go de stockage flash pour l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 standard.

Les acheteurs à la recherche d’encore plus de stockage pour les versions moins chères de l’iPhone 13 peuvent acheter des versions de 256 Go et 512 Go.

Les modèles Pro recevront leurs propres mises à niveau de mémoire, a déclaré Kuo. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max démarreront également à 128 Go. Mais ils iront jusqu’à 1 To de stockage. Comme la série iPhone 12, ils seront disponibles en options de 256 Go et 512 Go.

Des rumeurs précédentes affirmaient que la série iPhone 13 serait la première à inclure 1 To de mémoire, bien que certaines personnes les aient contestées. L’ajout de 1 To de stockage à la série iPhone n’est pas nécessairement une surprise. Apple vend des appareils iOS de 1 To depuis un certain temps maintenant, les versions iPad Pro qui plafonnent à 1 To.

Kuo n’a révélé aucun détail sur les prix de la série iPhone 13. Si les niveaux de tarification de l’iPhone 12 restent en place pendant un an, les modèles iPhone 13 mini et iPhone 13 bénéficieront essentiellement de mises à niveau gratuites du stockage flash. Quant aux versions Pro, elles auront exactement les mêmes options que l’année dernière. Naturellement, les versions de stockage de 1 To coûteront plus cher.

Mais les rumeurs disent que l’augmentation du coût de fabrication du silicium entraînera une hausse des prix de l’iPhone 13. Augmenter la mémoire intégrée serait un moyen d’atténuer ces coûts si Apple envisage de les transmettre aux acheteurs d’iPhone 13.

L’iPhone 13 d’Apple est diffusé en ligne mardi à 13 h 00 HNE, date à laquelle nous apprendrons tout sur les options de stockage et les prix.