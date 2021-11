L’iPhone 13 conserve mieux sa valeur que les iPhones précédents en raison de pénuries d’approvisionnement

De nouvelles recherches montrent que le niveau de dépréciation affectant l’iPhone 13 est la moitié de celui de l’iPhone 12. La recherche indique que bien que les téléphones Apple aient généralement plus de valeur que toute autre marque, il s’agit d’une « dépréciation exceptionnellement faible ».

Selon SellCell, après les mois un et deux, l’iPhone 13 a perdu jusqu’à 50 % de valeur de moins que l’iPhone 12. Non seulement cela, l’iPhone 13 a connu la plus faible dépréciation deux mois après son lancement que les autres générations d’iPhone, se dépréciant de seulement 25,5%.

L’une des raisons, selon la recherche, est la pénurie de puces. Comme il était difficile pour les clients d’obtenir les nouveaux iPhones, leurs prix sont restés plus élevés, car il y a encore des gens qui essaient d’en obtenir un :

Ces retards sont, bien sûr, gênants. Cependant, l’effet d’entraînement de tels revers est inévitablement une augmentation de la demande pour le produit en question. Cela signifie que l’iPhone 13 a connu la meilleure rétention de valeur au cours des deux premiers mois depuis son lancement, par rapport aux modèles précédents ; pas seulement une excellente nouvelle pour Apple, mais une excellente nouvelle pour ceux qui ont obtenu un combiné au lancement.

Les recherches de SellCell montrent que la dépréciation de l’iPhone 13 est inférieure de 19,1 % à la dépréciation de la série iPhone 11 au cours des mois un et deux. De plus, la série iPhone 13 n’a pas seulement conservé une grande partie de sa valeur, car certains modèles ont connu une récupération de valeur après une chute initiale après le lancement.

Les modèles haut de gamme ont conservé ou ont repris de la valeur, l’iPhone 13 Pro Max 1 To récupérant 1,4%, la variante 512 Go récupérant 1,7% de son prix de lancement et la version 128 Go connaissant une impressionnante reprise de 1,8%. Le modèle de 256 Go est resté inchangé, perdant 18,3 % de sa valeur au cours du premier mois et conservant sa valeur au cours du deuxième mois.

D’un autre côté, l’iPhone 13 mini a perdu sa valeur moyenne sur les trois combinés. Seul le modèle 512 Go a récupéré, réclamant 4% de sa valeur. Les modèles 256 Go et 128 Go ont perdu respectivement 7,5% et 5%.

Ce rapport aide également à comprendre ce que les analystes disent qu’Apple ne fabriquera pas un autre mini modèle, car ils ne se sont pas bien vendus du tout.

Concernant le futur iPhone 14, SellCell ne pense pas que ces modèles conserveront autant de valeur que la génération actuelle :

Cette tendance à la dépréciation lente pourrait-elle se poursuivre pour les futures versions d’iPhone ? Eh bien, peut-être pas. À moins que la crise des composants ne se poursuive en 2022/2023, il est plus que probable qu’Apple disposera de suffisamment de combinés pour garantir que l’offre réponde à la demande, une fois l’iPhone 14 disponible. Dans cet esprit, il est peu probable que nous revoyions ce lent taux de dépréciation. Nous ne pouvons pas le dire avec certitude, mais la pénurie de puces et la crise sanitaire mondiale sont des circonstances uniques que (nous espérons tous) nous ne reverrons plus jamais.

Vous pouvez lire le rapport complet ici. Avez-vous déjà pu obtenir l’iPhone 13 ? Envisagez-vous de le faire? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

