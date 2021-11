L’iPhone 13 conserve une valeur bien meilleure que tout autre iPhone après son lancement

Deux mois après son lancement, la gamme iPhone 13 connaît des niveaux de dépréciation sans précédent, selon une étude de SellCell.



La recherche de SellCell, basée sur les données de 45 fournisseurs de rachat, montre que l’‌iPhone 13‌ a la meilleure rétention de valeur de tous les iPhone au cours des deux premiers mois après son lancement. Dans l’ensemble, les modèles ‌iPhone 13‌ ne se sont dépréciés que de 25,5% en moyenne. En comparaison, la gamme iPhone 11 a perdu 44,6% de sa valeur et la gamme iPhone 12 a perdu 41% de sa valeur au cours de la même période après son lancement.

Entre le premier et le deuxième mois après le lancement, les modèles ‌iPhone 13‌ se sont dépréciés de seulement 0,6% en moyenne, avec une dépréciation de 24,9% à la fin du premier mois et de 25,5% à la fin du deuxième mois.

Certains modèles ‌iPhone 13‌ ont même récupéré de la valeur après une baisse initiale de valeur après le lancement. L’iPhone 13 Pro Max avec 1 To de stockage a récupéré 1,4% de sa valeur, le modèle de 512 Go a récupéré 1,7% de sa valeur et le modèle de 128 Go a récupéré 1,8% de sa valeur. L’‌iPhone 13 Pro‌ a encore mieux fonctionné, le modèle 128 Go récupérant 2% de sa valeur initiale et le modèle 256 Go regagnant 4,6% de sa valeur initiale.

Le ‌iPhone 13‌ mini était le plus gros dépréciateur de la gamme, les modèles 128 Go et 256 Go perdant respectivement 5% et 7,5%.



Le taux d’amortissement réduit peut être attribué à des revers tels que des pénuries de composants, des réductions de production et des retards d’expédition, qui ont réduit la disponibilité des modèles ‌iPhone 13‌ et augmenté le prix des appareils usagés. Jusqu’à ce qu’Apple commence à répondre pleinement à la demande de modèles ‌iPhone 13‌, SellCell spécule qu’il pourrait y avoir encore plus de récupération de valeur d’ici la fin de 2021.

Il est peu probable que l’iPhone 14 bénéficie de facteurs aussi inhabituels pour supprimer son taux de dépréciation après son lancement, ce qui rend probable que cette tendance à la dépréciation sera la plus lente depuis un certain temps.