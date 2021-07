L’iPhone 13 d’Apple aura enfin une option 1 To, selon ce rapport

Le stockage de l’iPhone est un détail important pour les acheteurs chaque année, et c’est parce qu’Apple est derrière Android lorsqu’il s’agit d’augmenter le stockage interne. Les iPhone 12 Pros ont été les premiers iPhones à être livrés avec 128 Go de mémoire de base, soit le double du stockage des iPhone 12 et 12 mini d’entrée de gamme. Mais les iPhone Pros sont plus chers. La plupart des fournisseurs Android offrent 128 Go de stockage sur leurs téléphones phares de base. Il n’est pas clair pour le moment si Apple apportera un quelconque stockage notable à l’iPhone 13. Mais il y a une rumeur qui revient sans cesse : le premier iPhone 1 To arrive cette année.

Les analystes de Wedbush ont affirmé il y a quelques mois que le stockage de 1 To arriverait sur l’iPhone. L’entreprise a répété ces palourdes plus d’une fois. TrendForce a récemment contredit Wedbush, affirmant que les prix de l’iPhone 13 ressembleraient à ceux de la série iPhone 12. Mais la société n’a fait aucune mention de la mise à niveau du stockage de 1 To.

Apple vend déjà des iPad avec 2 To de stockage, il est donc évidemment possible d’augmenter la quantité de stockage dans ses iPhones. Mais un iPad Pro 2 To 11 pouces coûte 1 899 $. La version 1 To coûte 1 499 $. Ce sont des mises à niveau coûteuses par rapport à la version 128 Go qui coûte 799 $.

Niveaux de stockage de l’iPhone 13

L’iPhone 12 Pro et Pro Max offrent jusqu’à 512 Go de stockage. Les iPhone 12 et 12 mini dépassent 256 Go et les deux appareils commencent avec 64 Go de stockage. Les mêmes analystes de Wedbush sont maintenant de retour avec des affirmations selon lesquelles Apple lancera une version iPhone 13 avec 1 To de stockage cette année, selon . :

Du point de vue des spécifications, nous sommes convaincus que l’iPhone 13 disposera d’une option de stockage de 1 téraoctet, soit le double de la capacité de stockage Pro la plus élevée actuelle (512 Go) et comprendra également un certain nombre d’améliorations avec Lidar sur tous les modèles d’iPhone 13.

La mise à niveau du stockage sur l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini d’entrée de gamme serait une mise à niveau passionnante. Le niveau de stockage de base de 64 Go est à peine suffisant dans un monde où les données se déplacent plus rapidement via la 5G et le Wi-Fi 6. Les iPhones peuvent enregistrer des vidéos haute résolution qui occupent beaucoup de stockage. Ils peuvent télécharger de nombreux contenus haute résolution à partir de sites de streaming et exécuter des jeux haut de gamme. Tout cela peut consommer beaucoup de stockage local.

Wedbush a déclaré qu’il s’attend à ce que la demande pour la série iPhone 13 soit similaire ou légèrement supérieure à celle de l’iPhone 12. La société a déclaré qu’Apple fabriquait 90 à 100 millions d’unités iPhone 13 cette année, soit une augmentation de 15% d’une année sur l’autre. Cela est conforme à d’autres rapports qui ont récemment déclaré qu’Apple produirait en masse 95 millions d’unités d’iPhone 13 d’ici la fin de l’année.

Les analystes ont également réitéré leurs affirmations selon lesquelles l’iPhone 13 sera lancé au cours de la troisième semaine de septembre. Si les informations sont exactes, Apple pourrait dévoiler les nouveaux iPhones le 14 septembre. C’est à ce moment-là que nous apprendrons si la revendication de stockage de 1 To pour iPhone 13 est réelle. L’iPhone 13 arriverait ensuite dans les magasins le 24 septembre, qui serait le deuxième vendredi après l’événement de lancement.

