L’iPhone 13 d’Apple n’aura pas la mise à niveau que tout le monde veut secrètement

La série iPhone 13 devrait sortir à temps cette année. C’est du moins ce que semblent indiquer divers rapports de la chaîne d’approvisionnement iPhone d’Apple. Apple a passé des commandes pour les composants clés de l’iPhone bien à l’avance. L’entreprise veut éviter les pénuries et éviter tout autre retard de l’iPhone. Un rapport de Bloomberg a déclaré plus tôt cette semaine qu’Apple avait l’intention de fabriquer quelque 90 millions d’unités d’iPhone 13 cette année, une augmentation significative par rapport aux années précédentes. Le rapport détaille également les spécifications et fonctionnalités attendues de l’iPhone 13, affirmant que le téléphone n’aura pas la fonctionnalité que tout le monde attend tranquillement.

Apple a retiré le capteur Touch ID de l’iPhone en 2017 lorsque l’iPhone X est arrivé. Le téléphone comportait un système de reconnaissance faciale 3D en haut, dans l’encoche bien connue. Face ID est plus sécurisé que Touch ID, expliquait Apple à l’époque. La société a déclaré que le déverrouillage du visage était l’avenir de sa gamme d’iPhone.

Apple a ensuite procédé à l’élimination de l’encoche des iPad Pro, en leur donnant les mêmes composants Face ID. L’année dernière, l’iPad Air a perdu le bouton d’accueil, mais le capteur d’empreintes digitales est resté derrière. Apple a présenté son tout premier capteur Touch ID à bouton latéral, mais il ne devrait pas arriver de sitôt sur un iPhone.

Rumeurs sur le capteur d’empreintes digitales de l’iPhone 13

Pendant ce temps, les fabricants de téléphones Android ont investi dans la technologie de lecteur d’empreintes digitales sous l’écran. Faire correspondre Face ID s’est avéré trop coûteux pour eux, nous avons donc vu quelques alternatives émerger ces dernières années. Les capteurs d’empreintes digitales à ultrasons ont rapidement remplacé les capteurs optiques. Ensuite, la taille du capteur intégré à l’écran a augmenté. Tout comme tous les iPhones semblaient identiques avec leurs encoches en haut, les téléphones Android offraient aux acheteurs le même design exact pour toutes les marques. Le capteur d’empreintes digitales sous l’écran signifiait que tous les téléphones Android pouvaient utiliser des écrans perforés.

Apple a testé différentes manières de placer un capteur d’empreintes digitales sous l’écran des appareils mobiles. Nous avons vu la technologie des capteurs optiques et à ultrasons détaillée dans les brevets qui ont précédé le lancement de l’iPhone X. Mais Apple n’a jamais appuyé sur la gâchette.

Des rapports plus tôt cette année ont indiqué que l’iPhone 13 pourrait comporter un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran. Touch ID est une fonctionnalité que de nombreux fans d’iPhone recherchent, surtout après un an de pandémie. Les masques faciaux empêchent Face ID de fonctionner, bien qu’Apple ait trouvé une solution de contournement pour les utilisateurs qui possèdent des montres Apple.

Même des initiés bien connus comme Ming-Chi Kuo ont déclaré en 2019 qu’Apple prévoyait de lancer un iPhone avec Touch ID intégré cette année. Il est cependant resté silencieux sur la question depuis cette première note aux investisseurs.

Apple aurait testé Touch ID sur de nouveaux iPhones

Le rapport Bloomberg propose les mêmes détails sur l’iPhone 13 que nous avons vus cent fois. Les quatre nouveaux téléphones auront des encoches plus petites, car Apple souhaite les supprimer entièrement à l’avenir. Sinon, les versions iPhone 13 ressembleront beaucoup à leurs prédécesseurs iPhone 12. Mais le rapport a également laissé tomber ce joyau inattendu sur l’iPhone 13 :

La société a testé un scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran pour les appareils de cette année, mais cette fonctionnalité n’apparaîtra probablement pas sur cette génération.

Bien qu’il ne s’agisse que d’une rumeur non confirmée, Mark Gurman de Bloomberg a un excellent bilan sur les iPhones inédits. Mis à part les rumeurs sur les capteurs d’empreintes digitales, l’iPhone 13 prendra toujours en charge Face ID.

Il faudra attendre septembre pour voir si la série iPhone 13 comportera un capteur d’empreintes digitales sous l’écran. Cela suppose que les nouveaux combinés se lancent à temps. Des rumeurs récentes suggèrent que l’iPhone 14 de l’année prochaine sera le premier modèle à introduire le Touch ID de nouvelle génération d’Apple.

