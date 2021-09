L’iPhone 13 est presque à nos portes !

Bienvenue à un autre récapitulatif hebdomadaire passionnant de tout Apple. Et mon garçon, ça va être excitant à coup sûr. Pourquoi? Parce que nous organisons l’événement Apple iPhone 13 dans seulement deux jours ! Commençons!

Tout d’abord, c’est définitivement une évidence : l’événement d’Apple en septembre signifie de nouveaux iPhones, et cette année, il s’agit de l’iPhone 13, qui sera sans aucun doute le prochain meilleur iPhone. D’après ce que nous savons jusqu’à présent, sur la base de rumeurs, il semble que nous aurons quatre tailles, tout comme l’année dernière : iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Le mini sera le même 5,4 pouces que l’iPhone 12 mini, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro standard seront de 6,1 pouces, et le Max sera à nouveau un gargantuesque de 6,7 pouces. Alors que certains d’entre nous peuvent passer d’un Pro à un téléphone standard ou même mini cette année, je vais certainement choisir un iPhone 13 Pro parce que, eh bien, je veux le meilleur appareil photo sans sacrifier la facilité d’utilisation en termes de taille de l’appareil ( désolé, fans de Max, je ne peux pas le faire). Après tout, j’ai un bébé qui arrive en novembre, je vais donc avoir besoin d’un bel appareil photo pour tous ces moments spontanés que je veux capturer !

Maintenant, pendant que nous parlons de l’iPhone 13 Pro, il y a eu des rumeurs sur les nouvelles options de couleur et de stockage, et je dois dire que je pourrais être déçu ou agréablement surpris mardi. Pour l’iPhone 13 mini et standard, nous examinons les couleurs possibles noir, bleu, violet, rose, blanc et PRODUIT (ROUGE). Cependant, pour la gamme Pro, nous ne pouvons en obtenir que quatre : noir, argent, or et bronze.

Honnêtement, qu’est-ce que c’est ? Nous avons déjà couvert cela plusieurs fois, mais pour l’amour de Dieu, Apple, pourquoi les appareils professionnels ne peuvent-ils pas aussi avoir de la couleur ? Je ne suis même pas fan du bronze en général, et les rendus que j’ai vus ne me rendent pas très attirante cette nouvelle couleur, ce qui est dommage. J’ai un iPhone 11 Pro Midnight Green et j’ai un iPhone 12 Pro Pacific Blue, et ce sont de superbes couleurs pour insuffler une nouvelle vie à la gamme Pro au lieu des options ennuyeuses en noir, argent et or (je veux toujours mon or rose arrière). De plus, j’ai l’impression que l’or et le bronze sont assez similaires en termes de famille, alors j’espère vraiment que le bronze n’est pas une chose réelle. Ou au moins le rendre plus orange ou encore plus rosâtre au lieu de, eh bien, hideux ? J’adorerais un iPhone rose, mais je ne vais pas sacrifier le meilleur appareil photo juste pour avoir mon rose bien-aimé. Je suppose qu’en fin de compte, cela n’aura pas vraiment d’importance parce que je vais juste mettre un étui sur mon iPhone 13 Pro et l’appeler un jour. Mais quand même, j’utilise parfois des étuis transparents, alors je voudrais une couleur que j’aime vraiment. Sérieusement, pourquoi Apple pense-t-il que les appareils Pro ne devraient être proposés que dans des options de couleurs ennuyeuses et fades ? Les pros aiment aussi avoir de bonnes couleurs.

L’autre moitié de ce rapport était la possibilité de moins d’options de stockage. Pour le mini, nous n’avons peut-être que 64 Go et 128 Go. L’iPhone 13 standard peut avoir 128 Go et 256 Go, ainsi que le Pro. Mais le Pro Max pourrait obtenir 256 Go et 512 Go. Je regarde ces chiffres avec un sentiment de naufrage – je veux dire, j’avais le sentiment que l’option 1 To n’allait pas être une chose (mais n’aurait-ce pas été bien?), Mais vraiment, couper les 512 Go option pour le Pro de taille normale? J’espère que ce n’est pas le cas car j’ai actuellement un iPhone 12 Pro de 256 Go et il manque de stockage avec toutes les photos et tous les jeux que j’ai dessus. J’espérais obtenir au moins 512 Go cette année car je prendrai beaucoup de photos de bébé dans les années à venir, j’avais donc besoin de plus d’espace. Je préférerais ne pas avoir à emprunter la route Max juste pour le stockage. Je suppose que nous le saurons mardi, mais je croise sérieusement les doigts ici.

D’autres rapports sur l’iPhone 13 cette semaine incluaient un meilleur appareil photo et une meilleure batterie sans augmenter le prix, mais je ne pense pas que cela surprenne qui que ce soit. Nous nous attendons à ce genre de mises à niveau chaque année, il s’agit donc de souligner l’évidence. Cependant, il est peut-être bon de savoir que garder le même prix que l’année dernière, même si personnellement, je ne m’attendais pas à une hausse des prix de toute façon.

Mais honnêtement, qui se soucie de l’iPhone 13 alors que nous avons des rumeurs sur l’iPhone 14 à dire ? Oui, même si l’iPhone 13 n’a pas encore été annoncé, il y a eu une fuite la semaine dernière à propos de l’iPhone 14 pour 2022. Je veux dire, pourquoi pas, non ? Selon Jon Prosser, l’iPhone 14 devrait perdre de l’encoche et peut-être avoir un nouveau design en titane. Maintenant, je sais que nous sommes dans un an, mais si une partie de cela est vraie, eh bien, je serai un campeur heureux. Je n’ai jamais été un grand fan de l’encoche, et honnêtement, je préférerais un design perforé sur l’écran avant n’importe quel jour de la semaine. Cela pourrait même conduire à un capteur Touch ID ou Face ID sous l’écran, ce que nous espérions voir cette année, mais qui semble échouer. Je suis également curieux de connaître le design en titane – j’apprécie davantage l’aspect mat du titane que l’acier inoxydable (je porte toujours une Apple Watch Series 5 en titane), alors je me demande comment cela se traduira sur l’iPhone. Cela le rendrait-il également un peu plus léger? Je suppose que nous le saurons en septembre prochain.

D’autres choses que nous nous attendons à voir mardi incluent l’Apple Watch Series 7 (mais ne vous attendez pas à de nouveaux capteurs de santé, car cela pourrait arriver avec la série 8) et les AirPods 3. J’envisage une Apple Watch Series 7 s’il y en a. Il n’y aura pas de retards, mais cela semble être un peu incertain cette année. On verra. Pour les AirPods, cependant, je vais plutôt attendre les AirPods Pro 2.

Qu’espérez-vous à l’événement Apple mardi? Allez-vous passer à l’iPhone 13 ? Je suis sérieusement excité, même si je n’aimerai pas les couleurs pour le Pro.

Jusqu’à la prochaine fois!

– Christine Romero-Chan

