L’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7 ont déjà une date de présentation, c’est tout ce que nous attendons de l’Apple Event | La technologie

Les doutes sont passés. Apple, enfin, a fixé une date pour la présentation de ses nouveaux appareils. Plusieurs modèles de l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7 sont attendus et il se peut que lors de la présentation ils réservent quelques surprises.

Les jours des rumeurs sur les nouveaux équipements Apple sont comptés. Ceux de Cupertino, enfin, ont annoncé la date de leur événement de présentation au cours duquel ils présenteront au monde le nouvel iPhone 13 et, en plus, la montre intelligente Apple Watch Series 7.

L’attente a été longue, mais, au début, cela en valait la peine. Apple a respecté son calendrier de présentations. Le rendez-vous que vous avez marqué est fixé au 14 septembre. Allez, c’est dans exactement une semaine.

Mardi de la semaine prochaine, tous les détails des nouveaux terminaux Apple seront disponibles. Ce qui est attendu, dans un premier temps, c’est que plusieurs modèles d’iPhone 13 sortent. Ce que nous avons pu voir sont : iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

L’iPhone 13 Mini n’a pas pu arriver et, est-ce que, les données de vente de cet équipement pour les utilisateurs fétichistes des petits terminaux n’ont pas été couronnées de succès. Bien sûr, on ne sait jamais et Apple continuera peut-être à maintenir cette version plus compacte de son smartphone.

Au niveau des spécifications, l’iPhone 13 pourrait avoir le nouveau processeur A15 Bionic. Ce processeur devrait améliorer les performances du A14, même si ce dernier est plus que suffisant. Quant aux écrans, ce qui est attendu, c’est qu’ils intègrent la technologie ProMotion.

Cette technologie implique qu’ils auraient un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour améliorer la fluidité lors de l’interaction avec les menus et les applications.. Les caméras devraient intégrer des améliorations d’enregistrement, à la fois la possibilité d’enregistrer dans des formats non compressés et un mode portrait en vidéo.

Ce qui a fuité de l’Apple Watch Series 7, c’est qu’elle aurait une esthétique renouvelée et qu’elle s’éloignerait de celle des montres de l’entreprise. Les changements, en interne, seraient davantage axés sur l’amélioration de l’autonomie et des capteurs de l’appareil.

Les surprises qui pourraient venir dans la présentation mettraient en vedette l’iPad Mini. Et, est-ce que, lors de la précédente présentation d’Apple cette année, le lancement de cet appareil était attendu, mais ce n’était pas le cas.

Nous devrons attendre le jour de la présentation pour connaître tous les détails des nouveaux appareils Apple. Nous espérons qu’ils atteindront bientôt nos frontières afin que nous puissions les tester de première main et vous faire part de notre expérience..