L’iPhone 13 et le Galaxy Z Fold 3 sont trop chers. Achetez plutôt ces choses.

La semaine dernière, la gamme iPhone 13 était enfin disponible au public. Mais les téléphones ne sont pas bon marché. Le 13 Pro Max avec 1 To de stockage commence à 1 599 $. C’est presque le même prix que le Samsung Z Fold 3 avec 256 Go de stockage, au prix de 1 799 $.

Alors que l’iPhone augmente des capacités photo et vidéo extraordinaires, une vitesse de charge plus rapide et plus de stockage, Nicholas Sutrich d’Android Central dit que Samsung a fait tous les bons changements avec le Z Fold 3 en “donnant enfin aux gens une bonne raison d’envisager un téléphone pliable sans faire de sérieux concession.”

Lequel choisirais-tu? Préférez-vous l’iPhone 13 Pro Max ou le Samsung Z Fold 3 ?

Bien que je n’aie pas l’intention d’acheter l’un ou l’autre de ces téléphones, j’étais curieux de savoir ce que je pouvais acheter pour le même prix que ces appareils.

Meilleur téléphone pas cher

La première chose que je voulais savoir était combien de téléphones économiques je pouvais obtenir au lieu d’acheter ces téléphones haut de gamme ?

Source : Alex Dobie / Android Central

Le Google Pixel 4a, qui commence à 349,99 $, est considéré comme l’un des meilleurs téléphones Android à petit budget. Pour le prix d’un 13 Pro Max, je pourrais en avoir quatre. Pour le prix d’un Fold 3, je pourrais en obtenir cinq.

Si l’appareil photo est votre truc, alors notre ancien journaliste d’AC Hayato Huseman dit que le Pixel 4a est le “leader de la qualité de l’appareil photo à petit budget”.

Pizza

OK, alors c’est là que je suis excité parce que même si j’aime les gadgets et toutes sortes de goodies technologiques, la nourriture est bien plus importante, en particulier la pizza.

Ne me posez pas de questions sur la guerre des pizzas que j’ai déclenchée dans notre salle de rédaction virtuelle, car tout le monde avait des endroits différents où il aimait manger.

Mais j’ai choisi deux endroits. Une grande pizza au fromage chez Domino’s Pizza coûte 15,99 $. Ainsi, pour un 13 Pro Max, je pouvais obtenir 100 pizzas, et pour un Fold 3, je pouvais obtenir 112 pizzas.

Chez Papa John’s, une grande pizza au fromage coûte 21,79 $. Pour un 13 Pro Max, je pouvais obtenir 73 pizzas et pour un Fold 3, je pouvais obtenir 82 pizzas.

Écoute, je ne sais pas pour toi, mais c’est mon rêve d’être dans une salle pleine de pizzas.

Service de diffusion en continu

Au lieu d’acheter un seul appareil, vous pouvez économiser votre argent et acheter des années de contenu sur n’importe quel service de streaming.

Source : Keegan Prosser/Android Central

La prime Netflix pendant un an vous coûtera 215 $. Donc pour un 13 Pro Max, cela fait sept ans de Netflix, et pour le Fold 3, cela fait huit ans.

Je n’ai pas fait tous les calculs sur d’autres services de streaming. Mais s’il s’agit de Netflix, imaginez les possibilités avec d’autres services.

PlayStation 5

Je sais qu’ils sont toujours en rupture de stock dans de nombreux endroits, ou du moins, ils sont très difficiles à obtenir. Mais la version numérique de la PS5 coûte 399 $.

Source : Sony

S’il y avait suffisamment de stock de consoles, vous pourriez en obtenir quatre pour un 13 Pro Max ou un Fold 3.

Et si vous êtes effronté, vous pouvez en garder un pour vous et vendre les autres.

Téléviseur OLED 4K 55 pouces de Vizio

Le premier téléviseur OLED 4K de Vizio est cher, au prix de 1 200 $, mais c’est toujours moins cher que l’un ou l’autre téléphone. Jumelé à votre abonnement de service de streaming préféré, et vous êtes essentiellement prêt.

Si vous avez une PS5, vous pouvez utiliser un téléviseur OLED pour obtenir ces noirs riches et un taux de rafraîchissement variable.

Le coût des deux correspondra au prix de l’iPhone et sera toujours moins cher que d’obtenir le Z Fold 3.

Forfait Samsung

Enfin, cet ensemble complet peut coûter un peu plus cher que le 13 Pro Max, mais il reste moins cher que le Fold 3 et vous obtenez quatre produits.

Source : Hayato Huseman / Android Central

Le Samsung Galaxy S21 est à 850 $, le Samsung Galaxy Tab S7 FE avec 64 Go à 530 $, le Samsung Galaxy Watch 4 à 250 $ et le Samsung Galaxy Buds 2 à 150 $.

Au total, cela vaut 1 780 $, ce qui est un peu moins que le Fold 3, qui coûte 1 799 $.

