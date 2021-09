in

Apple a introduit la prise en charge eSIM sur iPhone avec iPhone XR et iPhone XS en 2018. Cependant, bien que vous puissiez utiliser une SIM ordinaire et une eSIM simultanément, il n’y avait aucun moyen d’utiliser deux eSIM simultanément — jusqu’à présent. L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro prennent pour la première fois en charge la double eSIM.

La nouvelle capacité a été confirmée par Apple sur la page Web des spécifications de l’iPhone 13. Là, Apple dit que les modèles d’iPhone 13 prennent en charge la double SIM en utilisant à la fois la carte SIM standard et l’eSIM et la « double eSIM », comme l’appelle la société. Si vous consultez la page Web de l’iPhone 12 ou des générations précédentes, seule la prise en charge combinée Dual SIM est mentionnée.

Voici les spécifications de prise en charge SIM pour iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max :

Double SIM (nano‑SIM et eSIM) Prise en charge de la double eSIM L’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini ne sont pas compatibles avec les cartes micro-SIM existantes.

Au cours de l’événement, Apple a également mentionné que les modèles d’iPhone 13 prennent en charge davantage de bandes 5G, ce qui devrait permettre le nouveau réseau plus rapide dans davantage de pays.

Les précommandes du nouvel iPhone 13 débuteront le vendredi 17 septembre et le lancement officiel aura lieu une semaine plus tard, le 24 septembre. Pour plus d’informations sur la précommande de l’iPhone 13, consultez le site Web d’Apple.

