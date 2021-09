L’iPhone 13 Mini se faufile dans le TOP 10 des meilleurs appareils photo selon DxOMark | La technologie

Le plus petit des nouveaux smartphones Apple a pris l’une des positions les plus précieuses du monde de la téléphonie, remplaçant l’iPhone 12 Pro, l’un des téléphones dotés du meilleur appareil photo à ce jour.

Chaque fois qu’un téléphone haut de gamme sort, nous nous tournons tous immédiatement vers DxOMark, un système d’évaluation des photos qui met les appareils photo des smartphones à l’épreuve.

Ce benchmark photographique, à l’issue de ses tests, met dans un tableau les mobiles classés du meilleur au pire, afin que les utilisateurs puissent voir en un coup d’œil quels sont les téléphones les plus intéressants du moment au niveau de la photographie.

Et, comme cela dure depuis des années, le plateau ne s’arrête pas de bouger à chaque grand lancement. Lorsque Samsung, Huawei ou Apple sortent un mobile, il y a presque certainement du mouvement dans le tableau.

Exactement ce qui s’est passé avec les nouveaux iPhones. Et alors que nous nous attendions à ce que l’iPhone 13 Pro entre par la porte d’entrée (4ème position), Ce à quoi nous ne nous attendions pas, c’est que l’iPhone 13 Mini trouverait un trou dans le TOP 10.

Plus précisément, nous parlons du petit iPhone 13 est entré en 10e position, remplaçant l’iPhone 12 Pro, qui occupait cette position jusqu’à hier.

Le score obtenu a été de 130 points, qui a résulté d’une moyenne où des choses telles que la section photographique, la vidéo et la qualité des zooms ont été mesurées.

Parmi ses avantages, DxOMark met en évidence : Exposition cible précise et reproductible, couleurs et balance des blancs généralement agréables, mise au point automatique rapide, précise et fiable, bon niveau de détail à la lumière du jour et faible éclairage intérieur, bon rapport texture/bruit en vidéo et balance des blancs précise en vidéo.

Sans aucun doute, ce téléphone a été l’une des surprises du classement, qui n’a généralement pas sa place pour les mini modèles. L’iPhone a peut-être de la chance, car le téléphone s’est très bien comporté dans l’ensemble.