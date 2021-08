L’iPhone 13 n’aura pas cette fonctionnalité tant attendue

in

Le lancement du nouveau terminal Manzana C’est juste au coin de la rue. En septembre prochain, tous les fans de la marque américaine pourront se procurer le IPhone 13, le nouveau téléphone dont de nombreux détails sont déjà connus.

Depuis qu’on savait que la société allait sortir un nouveau terminal, nombreux sont ceux qui ont été lancés pour spéculer à quoi cela ressemblera et quelles fonctionnalités seront ajoutées.

Bien que ce ne soit pas jusqu’à maintenant que la version officielle de Manzana ce qui a dissipé de nombreux doutes et inquiété certains fans. Et est-ce le nouveau IPhone 13 Il n’aura pas de Touch ID sous l’écran, ce que les fans de la société attendaient avec ferveur.

L’iPhone 13 arrivera en septembre

Cependant, quelque chose qu’il semble qu’il aura sera un écran Always-on, c’est-à-dire toujours allumé. Une fonction que l’entreprise américaine a déjà ajoutée dans ses montres connectées (montre Apple) qui vous permet d’afficher les notifications ou même l’heure à l’écran même s’il est éteint sans signaler trop de consommation de batterie.

Du point de vue du design, il changera très peu de iPhone 12. Dans cette ligne, le plus évident sera la conception de l’appareil photo qui aura un arrangement d’objectifs en diagonale et un module beaucoup plus grand dans le Pro.

En outre, Manzana Il lancera également ce terminal avec deux nouvelles couleurs. En dehors de ceux qui étaient déjà là jusqu’à présent, l’iPhone 13 peut être acheté en rose et orange.

