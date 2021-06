L’iPhone 13 n’est même pas encore sorti et les fans d’Apple se plaignent déjà de la chose la plus étrange – .

L’iPhone de nouvelle génération d’Apple n’a même pas encore été annoncé, mais certains fans d’Apple déplorent déjà le fait qu’il pourrait s’appeler l’iPhone 13. Selon un sondage SellCell auprès d’environ 3 000 utilisateurs d’iPhone, près de 20 % des personnes interrogées ont indiqué que l’iPhone 13 pourrait les désactiver en raison de la nature superstitieuse du nombre 13.

C’est essentiellement un peu de folklore populaire à ce stade, mais le nombre 13 a historiquement été considéré comme malchanceux dans plusieurs pays et cultures. Pour cette raison même, vous avez peut-être remarqué que certains grands immeubles et hôtels n’ont pas de 13e étage désigné et étiquettent plutôt le 13e étage comme le 14e.

Alors que faut-il retenir de cette enquête ?

Honnêtement, pas trop.

Colorez-moi pessimiste, mais l’idée qu’appeler l’iPhone de nouvelle génération d’Apple l’iPhone 13 aura un impact perceptible sur les ventes semble tout à fait fantaisiste. Et étant donné la nature de la psychologie humaine, cela ne me surprendrait pas si beaucoup de personnes qui ont dit que le nom de l’iPhone 13 pourrait leur faire réfléchir étaient amorcées par la question elle-même qui demandait « Est-ce que le nom du prochain smartphone Apple ‘iPhone 13’ vous mettrait car le nombre 13 peut être considéré comme malchanceux ? »

Il s’agit essentiellement d’une question suggestive et je suppose que le résultat aurait été très différent si la question avait été formulée comme ceci : « Auriez-vous hésité à acheter un appareil nommé iPhone 13 ?

Il est intéressant de noter que certains fans d’Apple, avant même la publication de l’enquête, ont déclaré que l’iPhone de nouvelle génération devrait s’appeler iPhone 14, ou peut-être plus simplement iPhone. À vrai dire, cet argument est un peu idiot pour moi. Apple a une longue histoire avec sa structure de nommage pour iPhone, et bien que la société ne devrait pas y adhérer aveuglément, s’en écarter en raison d’une superstition quelque peu obscure semble imprudent.

Selon l’enquête, les personnes interrogées ont proposé toutes sortes d’idées sur le nom de l’iPhone de nouvelle génération d’Apple. Alors que 26% ont déclaré qu’il devrait s’appeler iPhone 13, 38% ont déclaré qu’il devrait s’appeler iPhone (2021). 7% des personnes interrogées, quant à elles, ont déclaré qu’Apple devrait ignorer le nom de l’iPhone 13 et l’appeler à la place l’iPhone 14. Et enfin, illustrant peut-être pourquoi certaines enquêtes ne devraient pas être prises au sérieux, 16% des personnes interrogées ont déclaré qu’Apple devrait appeler son prochain – gen smartphone l’iPhone 21 car il va sortir, attendez, 2021.

En ce qui concerne les autres informations intéressantes de l’enquête, 64% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles attendraient le lancement de l’iPhone 13 avant d’envisager une mise à niveau. Cela ne devrait pas être une surprise, car la plupart des gens veulent naturellement voir quelles nouvelles fonctionnalités Apple apporte à la table avant de s’engager dans un achat aussi important.

Et enfin, lorsqu’on leur a demandé quelles fonctionnalités d’iOS 15 ils étaient le plus enthousiasmés, le choix le plus populaire était l’application de portefeuille améliorée d’Apple avec prise en charge des cartes d’identité numériques. Les prochains choix les plus populaires comprenaient la recherche Spotlight améliorée, la possibilité de suivre les iPhones perdus même après leur désactivation, SharePlay et la possibilité d’extraire du texte à partir d’images.

Un aperçu de chaque fonctionnalité de l’iPhone 13 que nous pouvons nous attendre à voir peut être vu ici.

