L’iPhone 13 pourrait bénéficier d’une importante mise à niveau de la charge sans fil

Tous les modèles d’iPhone lancés depuis les séries iPhone X et iPhone 8 en 2017 prennent en charge la recharge sans fil. Ce n’est pas le type rapide comme celui que l’on trouve sur certains des téléphones Android les plus récents en Chine. Mais Apple a amélioré la fonctionnalité au fil des ans, en y ajoutant un composant magnétique l’année dernière. L’iPhone 12 est doté d’une charge sans fil MagSafe qui est plus rapide que la charge sans fil ordinaire. Une toute nouvelle rumeur prétend qu’Apple a repensé les bobines et les aimants de charge sans fil de l’iPhone 13. L’une des raisons de ce type de refonte pourrait être la prise en charge de la charge sans fil inversée.

Certains combinés Android peuvent recharger d’autres appareils sans fil. C’est une fonctionnalité pratique à avoir dans une impasse. Le téléphone peut recharger l’étui des écouteurs sans fil ou un autre smartphone. Huawei a été le pionnier de cette fonctionnalité et Samsung est l’une des sociétés qui l’a mise en œuvre dans ses combinés phares.

Des rumeurs ont dit il y a environ deux ans que l’iPhone 11 serait également doté d’une recharge sans fil. Après l’arrivée de l’iPhone 12 l’automne dernier, les personnes qui ont consulté la documentation de la FCC ont affirmé que les téléphones pouvaient prendre en charge la charge sans fil inversée, mais qu’elle n’était pas active. Une telle fonctionnalité pourrait très bien fonctionner avec les AirPod. Un objectif encore meilleur serait de permettre à l’iPhone de recharger l’Apple Watch. C’est aussi juste de la spéculation à ce stade.

La recharge sans fil inversée de l’iPhone 13 est-elle réelle ?

YouTuber EverythingApplePro a publié une autre vidéo récapitulative des rumeurs sur l’iPhone 13 qui mentionnait toutes les fuites récentes d’Apple. Parmi eux se trouvait une toute nouvelle affirmation du leaker Max Weinbach au sujet de la bobine de chargement sans fil des téléphones.

Selon Weinbach, la bobine de charge est plus grande qu’auparavant. On ne sait pas pourquoi Apple l’a repensé. Le leaker spécule qu’il offrira une meilleure dissipation de la chaleur et pourrait supporter une puissance plus élevée. Cela signifierait des vitesses de charge plus rapides qu’auparavant. Il a émis l’hypothèse que la plus grande bobine pourrait prendre en charge la charge sans fil inversée. Mais il a dit que la fonctionnalité n’est pas confirmée.

Le responsable de la fuite a précédemment déclaré que les téléphones iPhone 13 seraient dotés d’aimants plus puissants à l’arrière. On ne sait pas si les deux caractéristiques supposées sont connectées. Il n’est pas non plus clair si une bobine de charge sans fil plus grande à l’arrière de l’iPhone 13 romprait la compatibilité des accessoires avec les accessoires MagSafe actuels.

La série iPhone 13 ne proposera pas une refonte significative, selon de nombreuses rumeurs. C’est ainsi que fonctionne l’activité iPhone d’Apple. Le téléphone comportera une encoche plus petite à l’avant et un module de caméra repensé à l’arrière. Mais la forme et la taille globales restent inchangées. L’iPhone 13 sera légèrement plus épais pour accueillir une batterie plus grosse.

Cette capacité d’énergie supplémentaire pourrait être ce qui convainc Apple de donner aux téléphones iPhone 13 des pouvoirs de charge sans fil inversés, mais ce n’est que de la spéculation. Des rapports distincts indiquent qu’Apple est intéressé à apporter cette fonctionnalité aux iPad dans un proche avenir.

