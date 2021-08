L’iPhone 13 pourrait comporter un Face ID amélioré qui fonctionne avec les masques

Nous pensions que nous savions tout ce qu’il y avait à savoir sur l’iPhone 13. Ces derniers mois, de nombreuses sources ont divulgué des rendus 3D, des listes de spécifications et de nouvelles fonctionnalités pour le prochain produit phare d’Apple. Nous pensons même savoir quand Apple lancera l’iPhone 13. Mais cette semaine, l’un des leakers Apple les plus prolifiques sur Internet a partagé quelque chose de nouveau. Selon Jon Prosser, Apple apporte une mise à niveau surprise de Face ID sur iPhone 13.

Une dernière fuite surprise avant le lancement ?

Dans un récent rapport sur Front Page Tech, Prosser a révélé qu’Apple avait construit un nouveau matériel Face ID pour l’iPhone 13 en réponse à la pandémie de COVID-19. La façon dont Jon a découvert ce grand secret est particulièrement intéressante. Apparemment, Apple a développé un prototype de boîtier pour l’iPhone 12 qui comprend une matrice de caméras pour l’iPhone 13. Apple a donné ces étuis aux employés qui les utilisent pour tester le nouveau matériel qui apparaîtra sur l’iPhone 13. Prosser affirme que la matrice sur l’étui est capable de contourner la matrice standard sur l’iPhone 12.

Prosser note également que le réseau de caméras sur le boîtier s’aligne parfaitement avec les fichiers CAO de l’iPhone 13 qu’il a partagés il y a des mois. Les capteurs et les caméras orientés vers l’avant correspondent à la matrice de l’iPhone 13 qui a fui, avec la caméra selfie sur le côté gauche au lieu de la droite.

L’iPhone 13 pourrait faire fonctionner Face ID avec des masques

À ce stade, vous vous demandez probablement ce que le matériel peut faire. Face ID sur l’iPhone 13 pourra détecter votre visage derrière un masque et/ou des lunettes. Apple aurait dit aux employés de porter des masques et des lunettes pendant leurs tests. Prosser dit que les tests ont été approfondis, les employés portant différents styles et tailles de masques et de lunettes à la fois à l’intérieur et à l’extérieur.

La source de Prosser lui dit que les employés sont toujours invités à configurer Face ID sans masque. En théorie, vous pourrez configurer Face ID comme vous le feriez normalement sur iPhone 13, mais avec un nouveau matériel et un logiciel mis à jour, Face ID sera capable de vous détecter avec un masque.

Enfin, Prosser dit qu’il n’est pas clair si cette fonctionnalité sera disponible au lancement. Les tests sont récents, ce qui signifie qu’Apple pourrait ne pas être prêt à déployer la fonctionnalité d’ici le mois prochain. Cela dit, le nouveau Face ID est en cours de test sur le matériel de l’iPhone 13, c’est pourquoi Prosser est si confiant que nous verrons cette version de Face ID sur l’iPhone 13 à un moment donné, même si ce n’est pas au lancement.

Vous pouvez regarder Prosser parler plus en détail de la mise à niveau de l’identification faciale de l’iPhone 13 dans cette vidéo :